I chok: Har mistet al tiltro

I starten af ugen havnede en mail i tusindvis af danskeres e-boks, hvor det blev oplyst, at deres årsopgørelse pludselig skulle rettes på grund af nye oplysninger.

I mailen, der blev sendt til omkring 110.000 enlige forsørgere, stod der videre, at de berørte danskere skyldte penge på grund af ændringer i beskæftigelsesfradag og børnebidrag.

En af dem, der modtog mailen, er Christina Siguenza, som er kendt fra 'Årgang 0', hvor man blandt andre har kunnet følge hende og datteren Stephanie.

Shit, shit, shit

Hun fik sig noget af et chok, da hun åbnede mailen fra Skat og så, at hun angiveligt skyldte mere end 6000 kroner.

- Jeg modtog faktisk allerede mailen om aftenen søndag, og jeg må indrømme, at jeg fik et chok, da jeg åbnede den. Jeg tænkte først, at det måtte være en spammail. Men så gik jeg ind i min skattemappe og kunne se, at der stod, at jeg skyldte over 6000 kroner. Jeg kiggede nærmere på det, og jeg kunne ikke få det til at stemme overens med, at jeg er enlig forsøger, og jeg kunne heller ikke få det til at passe med min forskudsopgørelse, så jeg tænkte bare 'shit, shit, shit', fortæller hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg bekymrede mig om, om jeg måske havde tjent for meget, om det var mig, der havde lavet en fejl.

Christina Siguenza er en af de danskere, der modtog en forkert opgørelse fra Skat. Privat

Kunne ånde lettet op

Et par dage efter fandt Christina Siguenza så ud af, at der var tale om en fejl fra Skats side, efter hun havde set en artikel i Ekstra Bladet om bommerten.

- Jeg opdagede jo så, at det var en fejl, og at mailen var sendt til virkelig mange mennesker. Det er ikke første gang, man hører om, at skattevæsenet laver fejl. Det er svært at have tiltro til dem, når sådan noget her sker. Man føler ikke, man kan stole på dem, og jeg føler lidt, at jeg har mistet al tiltro til skattevæsenet. Jeg havde ikke den store tiltro til dem før heller på grund af alle deres interne sager, men det her har bestemt ikke gjort det bedre.

Christina Siguenza sammen med fire ud af sine fem børn. Foto: TV2

For 'Årgang 0'-moren var det dog en stor lettelse, at hun ikke alligevel skulle betale de mange penge til Skat.

- Jeg var meget lettet, da det stod klart, at jeg ikke skal betale de penge. Jeg skal til London med mine piger i næste uge, og det havde været alle vores lommepenge, der var røget der, og at vi måtte leve af gulerødder, men sådan blev det heldigvis ikke, og jeg kunne ånde lettet op, siger hun med et smil.

