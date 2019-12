I chok: Mest overraskende scoring siden 1985

Venstre-folketingspolitikeren Kristian Jensen går fra hustru Trine Overmark Jensen efter 21 års ægteskab. De har tre sønner sammen. Det sker, fordi han har fundet sammen med sangerinde og tidligere 'X Factor'-dommer Pernille Rosendahl.

Det overraskende par bekræftede selv over for B.T. sent tirsdag.

Nyheden har medført en byge af kommentarer på Facebook, hvor reaktionerne spænder fra glæde til chok og forargelse.

'Forekommer som den mest overraskende scoring siden John Sivebæk mod Irland i 1985', skriver en tydeligt overrasket Jan Jensen på Ekstra Bladets Facebook-profil, hvor det er væltet ind med bemærkninger.

Blandt andet fra Mona Ulf, der maner til besindighed.

'Måske man bare skal passe sin egen kravlegård.... kærlighed opstår..og forgår... intet nyt i det... Det gør ondt..og det gør godt... altid nemmest at dømme om noget man ikke kender til. Utroskab er no go i min verden.. Hvad andre gør rager ikke mig... og mit liv rager ikke andre...lad nu folk løse tingene selv.. folkedomstolen har sjældent gjort noget godt for nogen', skriver hun.

Sangerinden Pernille Rosendahl har sat kløerne i Kristian Jensen, der nu går fra konen. Foto: Stine Rasmussen

Klokkeklar overscoring

Men der er også dem, der har svært ved at forstå, hvordan kærligheden er opstået mellem den tidligere minister og Rosendahl, der blandt andet var forsanger i Swan Lee.

'Amen har hun da fuldstændig slået hovedet. Nå ja, kærligheden kan man ikke holde for. Tillykke til jer to', skriver Mary Jensen, mens Søren Riber er enig.

'Er du gal, en klokkeklar overscoring', skriver han uden dog at præcisere, hvem der ifølge ham bør være mest taknemmelig.

I midten af november kunne Ekstra Bladet afsløre, at tv-værten Bubber skal skilles, fordi han har gjort sin tidligere barnepige gravid, og den historie står stadig frisk i folks hukommelse.

'Hun har måske også været barnepige hos dem', skriver Kim Jensen spørgende.

Kristian Jensen (V) er tidligere finans-, skatte- og udenrigsminister. Foto: Claus Bonnerup

'Det er åbenbart en trend', skriver Eva Riborg Andersen.

Stærke følelser

Med først Bubber og barnepigen og nu Kristian Jensen, der går fra konen for at være sammen med Pernille Rosendahl, er spekulationerne om, hvem de næste mon bliver gået i gang. Og her har Charlotte Jensen et friskt bud.

'Og den næste melding: Løkke og Linse', skriver hun.

Der er selvfølgelig også dem, der ikke helt forstår relevansen i nyheden. I den kategori hører Martin Poulsen til.

'Hvor er det dog ligegyldig info', konstaterer han.

Det var Kristian Jensen selv, der besluttede sig for at ende forholdet til sin hustru Trine Overmark Jensen.

- Jeg har fået stærke følelser for Pernille, og det kan jeg selvfølgelig ikke komme videre med, mens jeg er gift. Derfor er det min beslutning, at vi skal skilles, siger 48-årige Kristian Jensen til B.T.

Han oplyser til Ekstra Bladet, at han ikke har yderligere kommentarer end dem, han allerede har givet.

Pernille Rosendahl har en søn, som hun fik med musikeren Johan Wohlert.