I chok: Nyfødt datter blev indlagt akut

26. april afslørede Marie-Louise Schwartz, der danner par med Lukas Forchhammer - forsanger i bandet Lukas Graham, at de to var blevet forældre for anden gang, da de bød en sund og rask pige ved navn Billie til verden.

Mandag i denne uge fik det kendte par dog noget af et chok, da deres lille datter under et rutinetjek pludselig begyndte at krampe i sine arme og ben, hvilket førte til en akut indlæggelse og en lang række omfattende undersøgelser.

På sin Instagram-profil har Marie-Louise Schwartz delt en række rørende billeder af datteren fra hospitalet. I opslaget fortæller hun mere om den ubehagelige episode.

'Aldrig har jeg oplevet så meget smerte i mit hjerte og i min sjæl (...) I løbet af få minutter var hun (Billie, red.) omringet af læger og sygeplejersker, der diskuterede, om det kunne være et slagtilfælde, meningitis, forskellige infektioner eller sjælden sygdom,' skriver hun og fortsætter:

'Herefter fulgte 24 timer, hvor hendes hjerneaktivitet blev overvåget, hun fik testet væsken i rygmarven, EEG og MRI,' skriver hun videre og fortæller, at de har opholdt sig på hospitalet i fem dage.

Her ses Lukas Forchhammer på Smukfest i 2019. Foto: Per Lange

'Ubærlig situation'

Marie-Louise Schwartz fortæller, at hun og Lukas Forchhammer i situationen var i chok, og at de bad til de højere magter om, at deres lille datter ville klare den.

'Som forælder er sådan en situation ubærlig. Der er absolut intet, du kan gøre ud over at stole på universet,' skriver hun.

Heldigvis endte det godt, og lægerne fandt til sidst ud af, hvad lille Billie fejlede.

'Universet var på vores side. Fredag blev Billie diagnosticeret med benign myoclonus (en sjælden lidelse, der blandt andet giver ikke-epileptiske kramper, red.) - en harmløs tilstand, som hun med tiden vil vokse fra.'

I sit opslag sender Marie-Louise Schwartz en særlig hilsen til de læger og sygeplejersker, der hjalp deres datter under indlæggelsen.

'Jeg vil gerne takke lægerne og især sygeplejerskerne, der viste os så meget kærlighed og empati. Mit hjerte går ud til alle de indlagte børn og deres forældre,' skriver hun.

På sin Instagram-ptogil har Marie-Louise Schwartz delt en række rørende billeder fra hospitalet.

Dem kan du se her.

Marie-Louise Schwartz og Lukas Forchhammer har kendt hinanden i over ti år og officielt dannet par i fem. De blev i 2016 forældre til datteren Viola.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra parret, men det har i skrivende stund ikke været muligt.