I dag bruger hun kassen: Nye bryster til Amalie

I dag fylder forsidefruen Amalie Szigethy 28 år. Det blev fejret på Roskilde Privathospital, hvor hun lagde sig under kniven for at få lavet større bryster og få et brystløft.

Et kilo silikone skulle der fyldes i brysterne, afslørede hun sammen med veninden Camilla Dalsgaard på hendes Instagram-story, der normalt er lukket for offentligheden.

– Nu kan jeg ikke holde det skjult længere, jeg skal have lavet mine bryster i dag. Det, der skal ske, er, at om cirka tre timer, er mine bryster lavet, og jeg skal ikke have så meget i, men det skal ske lige om lidt, fortæller Amalie på sin Instagram og fortsætter:

– Jeg har lidt blandede følelser omkring, at jeg faktisk skal ind og opereres lige om lidt, for jeg har gerne villet have lavet det her i snart et år, og nu skal det ske lige om lidt, og det synes jeg er mega mærkeligt. Men jeg vil filme lidt før og efter her på min instastory i dag og fortælle, hvordan jeg har det.

Prisen på en brystforstørrende operation med eget fedt ligger på 39.000 kroner. Derudover koster et brystløft mellem 14.000 og 32.000 kroner. Det er altså en temmelig dyr gave, som Amalie bliver udstyret med på sin fødselsdag.

Se også: Ibi Makienok: Godt for unge at se deller og skæve bryster