- I dag er en hård dag for mig

I dag er det ti år siden, at Philip Mays mentale mareridt begyndte. Manden, der slog igennem som den ubekymrede festabe, kæmper stadig for at blive sine dæmoner kvit

Realitystjernen Philip May traf en modig beslutning, da han i oktober stod frem foran Danmark i tv-programmet 'Til middag hos' og fortalte om de traumer, der præger ham efter sin tid som udsendt soldat.

Fem kammerater har han mistet. To i en mortérulykke før afrejsen og tre i Afghanistan.

I dag er det præcis 10 år siden, at han mistede sine to soldatervenner i mortérulykken i Oksbøl, og han bruger sine sociale medier på at hylde dem.

'Det er 10 år siden den forfærdelige ulykke i Oksbøl, hvor Simon og Jonas gik bort, jeg tænker på jer hver eneste dag, dog ekstra meget i dag hvor jeg vil gøre alt for at ære jeres minde', skriver Philip May på Instagram, hvor han kalder bearbejdelsen for 'en lang kamp der stadig er i gang'.

Tv-par sammen igen: Vi elsker hinanden

Kæmper med mén

Philip May, der har fire gravsten tatoveret på kroppen til minde om vennerne, fortæller til Ekstra Bladet, at det er en særligt hård dag at komme igennem. Den sidste gravsten kommer, når han mentalt er klar.

- I dag er en hård dag, det er en dag, der mentalt skal overstås, men stadig bruges på at huske, mindes og ære de drenge. Det er en dag, jeg mentalt bruger tid på at sætte mig op til, siger Philip May.

Jeg skød med det våben der dræbte mine kammerater

Han fortalte i tv-programmet, at han led af hyppige mareridt og krigstraumer, fordi han først sent begyndte at bearbejde hændelserne. Nu var han begyndt til psykolog, og i dag fortæller han til Ekstra Bladet, at det er en proces, der stadig er i gang.

- Det går fremad, men jeg går stadig til psykolog og kører en masse søvnterapi. Traumeterapi har jeg været meget igennem, så det er vi ovre. Nu er det mine mareridt, som dog går meget bedre. Det handler jo om, at jeg har holdt det her inde i lang tid, og det skaber nogle mén senere hen. Dem kæmper jeg med nu, det er meget med regulering af følelser, forklarer han.

Philip May slog igennem i 'Paradise Hotel', hvor han var programmets ubekymrede festabe. Senere åbnede han sig og fortalte om krigstraumer, der dagligt gav ham mareridt. Foto: Anthon Unger

Svært at håndtere

Mortérulykken skete for 10 år siden, og det kan få fans og andre til at undres over, at ulykken stadig påvirker ham i så alvorlig grad. Det er der en simpel forklaring på.

- Det er jo det med, at man ikke bearbejder sorgen, men skubber den væk og lever i en fantasiverden. Det er som at fylde en ballon op og til sidst sprænger den bare. Selvfølgelig er jeg blevet bedre til at bearbejde sorgen, men jeg synes også, der skal være plads til den. Der skal være plads til at være ked af det, og det kan jeg bruge dagen i dag på, siger Philip May og fortsætter.

- Jeg har måske brugt lidt længere tid på at give sorgen plads, men det er jo, fordi jeg har mistet rigtig meget på rigtig kort tid, og det har været svært at håndtere. Jeg må indrømme, at det har været svært at se dæmonerne i øjnene, som jeg gør nu.

Tog drastisk valg i brandert: Jeg fortryder

- Har det hjulpet dig at stå frem i 'Til middag hos' og fortælle din historie?

- Jeg tror, det har hjulpet mig på den måde, at det har givet en bedre forståelse for min person. Det har gjort, at jeg er mere åben og kan tale om det, for det er stadig et emne, der er meget sårbart for mig. Jeg føler også, at jeg måske kan inspirere nogen. Det håber jeg da, siger Philip May.

Det var i 'Til middag hos', at Philip May åbnede sig og fortalte, hvor hårdt han faktisk er påvirket af krigstraumerne. Foto: Bjørn Jakobsen/TV3

Skal ikke glemme

Han tvivler på, at han nogensinde kommer sig helt over de tragiske oplevelser, han har måttet bevidne, men han håber at kunne finde en bedre balance.

- Der er mange mén, jeg aldrig kommer mig over. Det har jeg indset. For mig handler det om at bearbejde sorgen og finde balancen, så det ikke bliver enten helt nede i kulkælderen eller helt oppe i himlen. Det har været rigtig svært for mig at finde en balance. Det handler ikke om at glemme dem, eller hvad der skete. Det handler om at få dem placeret et ordentligt sted, slutter han af.

Realitystjerne: Ensomt at være influencer

Philip May er en af de største profiler i 'Paradise Hotel's mangeårige historie.