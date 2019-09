I grimt styrt: - Det er et helvede

Onsdag gik det helt galt for den kendte tv-vært Lisbeth Østergaard, da hun var på vej til førstehjælpskursus.

På vej ned ad trappen i sit hus faldt hun nemlig så uheldigt, at hun kom til skade.

- Jeg overså på en eller anden måde det sidste trin på vores trappe, og så styrtede jeg. Hvordan det lige præcis skete, er dog lidt uklart, for jeg kan simpelthen ikke huske det, siger Lisbeth Østergaard om uheldet til Ekstra Bladet.

- Ironisk nok var jeg på vej til et førstehjælpskursus, da det skete, siger hun med et grin.

Efter styrtet var Lisbeth Østergaard, der er mor til to drenge, i store smerter, og derfor ringede hendes mand, Ralf Christensen, til 1813, mens Lisbeth Østergaard betragtede sin arm, som tydeligvis var helt skæv og ude af led.

- Jeg kunne se, at mit håndled var helt knækket, og at den tydeligvis var helt gal. Det gjorde simpelthen så fuldstændig vanvittigt ondt. Jeg var svimmel og kunne slet ikke være i mig selv, siger Lisbeth Østergaard.

Efter styrtet var det tydeligt, at ikke alt var, som det skulle være i Lisbeth Østergaards håndled. Foto: Privatfoto

Efter Ralf Christensen havde talt med lægerne hos 1813, hastede han og Lisbeth Østergaard til Hvidovre Hospital, hvor håndleddet blev tilset. På hospitalet var klart klart: Lisbeth Østergaards håndled var brækket.

- Jeg fik en skinne på, og så blev jeg ellers dopet med fentanyl, så det ville noget. De skulle sætte mit håndled på plads, og det gjorde virkelig ondt.

På grund af det brækkede håndled har Lisbeth Østergaard lige nu svært ved at få en almindelig hverdag op og køre.

- Jeg er jo højrehåndet, og det her er selvfølgelig sket med det højre håndled, så jeg kan ingenting. Jeg kan slet ikke bruge min højre arm, og det gør det svært at lave de praktiske ting. Skifte ble, hente-aflevere og at arbejde. Jeg kan ikke være alene med min lille søn, fordi jeg ikke kan bære ham og skifte ham. Det er et helvede, siger hun.

- Så jeg håber, at det snart bliver bedre, understreger hun.

Lisbeth Østergaard på hospitalet med gips om armen. Foto: Privatfoto

Onsdag skal Lisbeth Østergaard en tur på Hvidovre Hospital, hvor lægerne skal tage stilling til, om hun skal under kniven.

- Der er en stor risiko for, at jeg skal opereres. I morgen skal de se, om mit håndled er vokset sammen godt nok af sig selv, eller om jeg skal have skruer og sådan noget i. Jeg håber på det bedste, og så må vi se, hvad der sker.

