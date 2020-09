I hast kørt på hospitalet

Gravide Sasha Klæstrup måtte mandag et smut forbi hospitalet, fordi hendes læge havde mistanke om, at hun var blevet ramt af en blodprop

Alt er langtfra fryd og gammen i realitydeltageren Sasha Klæstrups graviditet.

Selvom der stadig er 15 uger til, at hun efter planen skal føde sin tredje datter, har hun allerede haft store problemer i den ellers så søde ventetid.

De seneste måneder har hun nemlig kæmpet med bækkenløsning, og det fik hende mandag til at tage et smut forbi sin egen læge, fordi hun havde det skidt og samtidig udviklede problemer med vejrtrækningen.

Klæstrups læge havde dog en mistanke om, at der var noget langt værre galt end bækkenløsning.

- Jeg gik til lægen, fordi jeg den seneste tid har haft svært ved at trække vejret. Da jeg kom til min læge, syntes hun, at jeg havde det værre, end jeg burde, og at jeg var varm og havde en lidt mærkelig farve, siger Sasha Klæstrup og fortsætter:

- Hun havde en mistanke om, at jeg kunne have fået en blodprop i benet, som var vandret op i lungen, fordi jeg havde svært ved at trække vejret, så jeg blev hentet hos lægen i ambulance og sendt afsted på hospitalet med det samme, fortæller Klæstrup.

Sascha Klæstrup har døjet med mange problemer i sin graviditet. Hun har i forvejen to børn fra tidligere forhold. Privatfoto

'Ked af det og bange'

På hospitalet gennemgik Klæstrup efterfølgende en række undersøgelser.

- Jeg blev rigtig ked af det og bange over at få at vide, at det kunne være en blodprop. For jeg havde jo ikke regnet med, at det kunne være så slemt, men jeg fik taget en masse prøver, og det viste sig, at jeg havde meget lav blodprocent, og at det var derfor, jeg havde det så skidt. Så heldigvis ingen blodprop, siger Klæstrup, der var glad for at slippe med forskrækkelsen.

Alligevel skal Klæstrup den næste tid tage sine forholdsregler.

- Jeg er stadig ikke helt på toppen, for jeg døjer jo samtidig også med bækkenløsning, som er blevet værre og værre, og så skal jeg også passe på ikke at overanstrenge mig, siger hun og fortsætter:

- Jeg synes, det er meget svært i øjeblikket. Jeg har haft to gode og nemme graviditeter tidligere, og så er den her bare noget lort. Alt er gået galt. Jeg sagde også til min mand forleden, at han meget godt måtte 'tage hende', og at vi kunne bytte i et par dage, så jeg ikke skulle være gravid, for det trækker virkelig tårer. Så jeg glæder mig bare til, at hun kommer ud.

På grund af det skrantende helbred får Sascha Klæstrup også hjælp til det meste derhjemme for tiden.

- Jeg kan ikke så meget selv, men heldigvis hjælper min mand med at hente og gøre rent og alle de her ting, siger hun og tilføjer:

- Og så vil jeg begynde at svømme. Det skulle være godt for bækkenløsningen.