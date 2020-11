I isolation efter coronakaos på TV2: - Pisseirriterende

I øjeblikket udspiller der sig et stort valgdrama i USA, hvor Joe Biden og Donald Trump kæmper om den amerikanske præsidentpost for de næste fire år.

Hos TV2 var det Cecilie Beck, der som vært i nat fulgte dramaet tæt sammen med en række gæster. En af dem var Venstre-politikeren Mads Fuglede, der kort efter at være blevet interviewet af værten fik at vide, at han var smittet med coronavirus.

Nyt folketingsmedlem smittet: Fik besked i TV2-studie

Derfor måtte en række andre gæster, som Mads Fuglede havde været tæt på, gå i isolation. Det samme måtte Cecilie Beck, efter hun havde færdiggjort programmet. Den beslutning forstår hun godt, men alligevel ærgrer det hende. Det siger hun til Ekstra Bladet.

- Umiddelbart tæller jeg ikke som en nær kontakt efter retningslinjerne, for jeg talte med ham i under fem minutter og sad med halvanden meters afstand, men TV2 anlægger selvfølgelig et forsigtighedsprincip i disse tider. Så jeg skal ikke på arbejde, før jeg har fået to negative coronatests i løbet af en periode på seks dage, siger hun og fortsætter:

- Forhåbentlig er jeg tilbage på mandag, men det er da pisseirriterende. Jeg skulle have siddet derinde lige nu og fortalt om dette neglebidende, spændende valg, så det gør da ondt i min journalistiske sjæl.

- Hvordan er det at være nødt til at følge med fra sofaen nu?

- Altså, når man endelig skal have en dag på sofaen, så er det da ikke den mest kedelige slags, men selvfølgelig niver det lidt i mig. Det er lidt som at være på barsel under et folketingsvalg. Det er ikke rart, men der findes folk i verden, der står i væsentlig værre situationer.

Mads Fuglede fik beskeden om den positive coronatest, mens han sad i TV2-studiet. Foto: Jens Dresling

Regner ikke med at være smittet

Cecilie Beck forventer ikke, at de kommende coronatests kommer til at være positive.

- Jeg anser det for temmelig usandsynligt. Jeg talte med min læge i morges, og det sagde hun også, siger Cecilie Beck, der skulle være startet på et nyt projekt torsdag, som hun dog endnu ikke kan sige noget om.

- Det må vi så skyde, for selvfølgelig skal jeg ikke smitte en hel redaktion, fortæller hun og tilføjer, at så må de arbejde lidt hårdere, når de forhåbentlig kommer i gang i næste uge.

Cecilie Beck siger, at hun i første omgang ikke fik at vide, at Mads Fuglede var blevet testet positiv kort efter interviewet. fordi hun var gået videre i live-udsendelsen.

- Der gik et par timer, før de orienterede mig om det. TV2 gjorde det, at de lynhurtigt tog fat i Styrelsen for Patientsikkerhed og spurgte, hvad de rådede til, og så handlede de ud fra det. De fik at vide, at der går, tror jeg, 12 timer, fra man optager virussen, til man selv smitter videre, så de vurderede, at det var sikkert, at jeg kunne sidde natten ud.

- Så der gik et par timer. Jeg sendte bare lystigt videre, siger Cecilie Beck.

- Hvad tænkte du så, da du fik det at vide?

- Jeg tænkte: 'satans!' Jeg prøvede faktisk først at sige: 'ej, kan det nu passe? Jeg sad jo så langt fra ham', for jeg ville jo så gerne sidde der. Men selvfølgelig kunne jeg godt se, at det var det eneste fornuftige.

- Jeg må jo bare erkende, at jeg tilsyneladende er erstattelig, desværre. Det kører i hvert fald stadig, griner hun.