I kæmpe Britta-shitstorm: - Jeg gemte mig ikke

Hella Joof er aktuel i tv-programmet 'Over Atlanten'. I 21 dage var hun uden dækning, og nåede ikke engang at opdage en shitstorm mod sig selv

Normalt kender vi hende som det hyggelige og strikkende orakel fra blandt andet radioprogrammet 'Mads & Monopolet' på P4.

Men i november sidste år havde Hella Joof byttet strikkepindene og café latten ud med reb og redningsvest.

Sammen med fem andre kendte danskere begav hun sig ud på en sejltur for at krydse Atlanten. Alt sammen til et tv-program, der har til foråret vil kunne ses på Kanal 5.

Men det var ikke kun bølgerne på havet, der gik højt i november måned. Kort inden sin afgang havde Hella Joof skrevet et klumme-indlæg om svindelmistænkte Britta Nielsen i Berlingske.

Et oplæg der mildest talt satte sindene i kog og startede en såkaldt shitstorm mod Hella Joof.

Hella Joof deltager i programmet 'Over Atlanten'. Foto: Tariq Mikkel Khan

Vidste det ikke

Alle i Danmark talte om Hella. Alle undtagen Hella selv. Hun befandt sig nemlig som sagt uden dækning på en sejlbåd i det blå ocean.

Og hvis det stod til hende, skulle alle benytte sig af netop den metode. Så kan en shitstorm nemlig lægge sig, uden man overhovedet har bemærket, at den var der.

- Det var jo egentlig ret fantastisk. Jeg vidste slet ikke, hvad der foregik derhjemme. Da jeg endelig fik mobildækning, så tikkede der helt vildt mange beskeder ind, 'Er du sød lige at ringe?' og 'Hvad mente du egentlig med det hele?', 'Vil du være med i P1?' - Jeg tænkte bare Jesus Christ, siger den 56-årige filminstruktør til Ekstra Bladet.

- Så kunne jeg bare sms'e til folk, at jeg havde været offline ude på Atlanten og slet ikke var hjemme endnu. Og så skete det mærkelige. Jeg fik bare beskeder med, 'Jamen, det er overstået nu'.

- Så det var sket og overstået, uden at jeg havde nået at opfange det. Så det er da måske en meget god strategi - bare ikke at være der, til sin egen shitstorm. Det kan jeg anbefale.

Her er holdet, som medvirker i 'Over Atlanten', Gorm Wisweh, Nicolaj Kopernikus, Christel Pixi, Hella Joof, Sus Wilkins og Peter Falktoft. Foto: Tariq Mikkel Khan

Gemte sig ikke

Det eneste der ærgrer Hella Joof, er, hvis nogen havde hende mistænkt for at stikke halen mellem benene.

- Det eneste der ærgrer mig, er, hvis folk tror, at jeg gemte mig eller sådan noget. Men mon ikke folk ret hurtigt fandt ud af, at jeg ikke var i Danmark.

Hvis alle ikke har mulighed for at tage på sejltur over Atlanten, har Hella Joof såmænd endnu et godt råd.

- Om ikke andet så kan du i det mindste altid bare lade som om, at du er ude på Atlanten. Det virker nok også, griner hun og fortæller, at hun nu selv mente, at klummen var ret humoristisk.

