I kæmpe brøler hos dronningen

Som minister er det en del af hvervet, at man fra tid til anden bliver inviteret til taffel, gallamiddag eller lignende hos dronning Margrethe på Amalienborg Slot.

Derfor har Manu Sareen, der tidligere blandt andet var minister for kirke, børn, ligestilling og integration for Radikale Venstre, mødt dronningen og resten af den royale familie ved flere lejligheder.

Det er dog ikke altid, at det er gået helt efter planen.

Det fortæller Manu Sareen i programmet 'Kaffe og kage med...', som har Thomas Bense som vært og bliver sendt på Pixel.tv fra på søndag 29. november.

- Jeg har mødt dronningen masser af gange, indleder han og fortsætter med at fortælle, at han ikke hver gang helt har haft styr på den royale etikette.

- Det, der er syret, er, at jeg kender jo ikke de der ting, og jeg er jo bare mig og har krudt i røven, som jeg altid har haft, så jeg kan huske til den første gallamiddag, hvor jeg sidder deroppe ... Der er ingen, der siger til mig, hvad reglerne er. Det er bare 'learning by doing', siger han med et grin.

Det er ikke altid lige let at finde ud af reglerne, når man er på fint besøg hos dronning Margrethe. Foto: Ole Steen

Ifølge 53-årige Sareen gik det med at afkode den royale etikette derfor heller ikke helt, som det burde.

- Jeg sidder der, og der er vildt mange mennesker, og vi har fået forret, og jeg begynder at tænke, at det her er fucking kedeligt. Jeg har ikke mere at tale med min borddame om. Og så tænkte jeg: Hvad kan jeg lave? Jeg skal på lokum, siger han og fortsætter:

- Så rejser jeg mig og går, og jeg kan se, at de begynder at kigge sådan lidt. Så går jeg hen til en eller anden tilfældig fyr og spørger, hvor toilettet er, og han er sådan: 'arh', og jeg siger: 'jamen, jeg skal tisse', og så bliver jeg faktisk ført ud til dronningens toilet. Så bliver jeg ført tilbage, og så bagefter kommer der en af de der vagter, du ved de der udklædte vagter (garder, red.), og så siger han: 'Man må bestemt ikke rejse sig, før Majestæten rejser sig', griner Manu Sareen og tilføjer:

- Og siden dengang har jeg simpelthen været omgivet af to hofdamer hver gang. Jeg ved ikke, om det var på grund af det her, men det var vildt, siger han med et grin.

Manu Sareen var kirkeminister fra 2011 til 2014 og socialminister fra 2014 til 2015. I 2018 forlod han politik, og siden har han blandt andet udgivet flere bøger. Foto: Henning Hjorth

'Han var for fed'

Manu Sareen fortæller i programmet, at han især nød én ting, når han var til gallamiddag og lignende som minister, og det var at møde nu afdøde prins Henrik.

- Det, jeg synes, var fedt, var også, da prins Henrik levede, for når middagen er overstået, så sidder de (kongefamilien, red.) rundt omkring, og så kommer man ligesom i audiens hos dem og snakker med dem, siger Manu Sareen og tilføjer:

- Og prins Henrik var bare for fed, fordi han sad bare og grinede og var pisseligeglad med alt og alle. Han kørte bare sit eget show, hvor med dronningen skulle man være lidt mere trænet til at tale med hende - om isbjørneungerne i Grønland eller et eller andet - og han gav den bare max gas, og det kunne jeg virkelig godt lide, griner Manu Sareen videre.

Det har i skrivende stund ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en uddybende kommentar fra den tidligere minister til hans tidligere udskejelser hos dronning Margrethe.

