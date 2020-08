I krig med Paludan: Bluffede sig ud

Paludan mener selv, han er snu.

Tirsdag beskrev Ekstra Bladet, at han har indgået et forlig med en andelsforening på Enghavevej i den københavnske Sydhavn, hvor han i en årrække frem til juli drev sit advokatkontor i kælderetagen.

Andelsboligforeningen havde i over et år kæmpet en juridisk krig mod Paludan, som ifølge andelsboligforeningen misligholdt lejekontrakten ved også at drive Stram Kurs fra adressen.

Rasmus Paludan afviser alle andelsforeningens anklager.

- Hvorfor indgik du et forlig, hvis du ikke gjorde noget galt?

- Lige pludselig ændrede min situation sig.

- Pludselig ville jeg gerne ud af lejemålet, fordi jeg gerne ville have, at PET skulle lave sikkerhedsmæssige forbedringer i Rødkærsbro (hans nye kontor i Jylland, red.).

- Men det kunne jeg ikke fortælle andelsforeningen, fordi jeg ville gerne have, at de troede, at jeg var virkelig svær at få ud, så vi kunne lave et forlig, der var virkelig godt for mig, siger han.

Sikkerhedsproblem

I slutningen af 2019 overbød han de andre lokale interesserede og købte en ejendom på Søndergade i den midtjyske stationsby Rødkærsbro med et tilbud på knap 600.000 kroner kontant.

Ejendommen i Rødkærsbro er anonym og i bedre stand end kælderen i Sydhavnen. Dermed også bedre egnet som advokatkontor.

Problemet var ifølge Paludan, at han ikke kunne få PET til at forbedre de fysiske sikkerhedsforanstaltninger, fordi PET allerede havde forbedret sikkerheden i kælderen på Enghavevej og ikke ville køre sikkerhed på to af hans kontorer.

I slutningen af juni oplyste PET ifølge Paludan, at man alligevel godt kunne forbedre ejendommen i Rødekærsbro, hvis han droppede advokatkontoret i Sydhavnen.

Dermed var han motiveret til at lukke sagen med andelsforeningen og indgå et forlig.

Det var i kælderen her, at Rasmus Paludan ifølge andelsforeningen drev sit advokatkontor og partiet Stram Kurs. Foto: Kenneth Meyer

Andelsforeningen havde op til forliget ad flere omgange anlagt sag mod Rasmus Paludan.

Andelsforeningens bestyrelsesformand har fortalt Ekstra Bladet, at foreningen ville have Rasmus Paludan ud af kælderen, fordi han brød lejekontrakten ved at også at drive partiet Stram Kurs på adressen.

Det er ikke korrekt, understreger Rasmus Paludan, der påstår, at Stram Kurs kun havde adresse på advokatkontoret for nemheds skyld.

- Det er ikke unormalt, at mange firmaer har adresse hos advokatkontorer, som varetager posten for forskellige firmaer.

- Derfor afviste fogedretten også andelsforeningens begæring, hvilket betød, at de skulle betale 9000 kroner i sagsomkostninger til mig, siger han.

Efter at blive afvist i fogedretten anlagde andelsforeningen en sag i boligretten, men den nåede aldrig at komme for retten.

Inden da indgik andelsforeningen og Rasmus Paludan forliget, som kun sagens parter kender indholdet af.