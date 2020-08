I økonomisk krise: - Ved ikke hvad jeg skal leve af

Et halvt år uden koncerter har haft store konsekvenser for Anne Dorte Michelsens pengepung, som nu er tømt

'Tøsedrengene'-sangerinden har tømt sine økonomiske reserver under coronakrisen.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet under pressemødet til '10 år på Toppen af Poppen'.

- Lige nu ved jeg ikke rigtig helt, hvad jeg egentlig helt skal leve af, siger hun og fortsætter:

- Nu har jeg ligesom brugt de penge, jeg havde stående, fortæller hun videre og holder en kort tænkepause.

- Så må jeg ned og banke på nede i banken. Jeg tror, vi er rigtig mange, der har brugt reserverne, siger Anne Dorte.

Ingen koncerter, ingen indtægt

Normalt får sangerinden en stor del af sin indtægt fra sange, hun har skrevet. Det betyder, at hun plejer at kunne leve af sine rettigheder og sin Koda-indtjening.

Men da der ikke er blevet spillet særlig mange koncerter i første halvdel af året, så tjener hun altså ikke nogle Koda-indtægter i den sidste del af dette år.

- Så jeg ved faktisk ikke rigtig helt, hvad jeg skal leve af. Det er lidt skørt, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Anne Dorte Michelsen håber derfor, at efterårets planlagte koncerter bliver til noget.

Tiltrængt pause

Under coronakrisen har sangerinden til gengæld opdaget, hvor vigtigt det er for hende at holde pauser.

- Jeg løber så meget efter det næste job, efter det næste honorar, efter den næste tv-optræden, siger hun.

Derfor har hun i løbet af det seneste halve år haft muligheden for at genfinde sig selv, men nu begynder pengepungen altså at løbe tør.

- Hvis vi bare havde kunnet komme i gang nu, siger Anne Dorte og henviser til, at så kunne det godt løbe rundt økonomisk for sangerinden.

