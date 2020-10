I oplæring: Unge JYSK-arvinger gjort til milliardærer

Tredje generation i købmandsfamilien bliver allerede nu lært op i driften af JYSK-koncernen, så de er klar til at tage over

Det grænser til børnearbejde.

Tredje generation i JYSK-dynastiet bliver i disse år skolet og kørt i stilling med henblik på at videreføre familienforetagendet, som Lars Larsen stiftede for mere end 40 år siden.

I et interview med erhvervsmediet Finans udtaler koncernens administrerende direktør, Jesper Lund, at Lars Larsens fire børnebørn, Søren, Christian, Christine og Line, i alderen 14 til 21 år allerede er sat i oplæring.

Konkret deltager de fire børnebørn 'jævnligt' i familiemøder, skriver Finans, ligesom de også bliver lært op i driften af JYSK.

- Den fornemste opgave for Jacob Brunsborg er, ud over at føre ejerskabet videre, at gøre tredje generation klar. Så det næste generationsskifte er allerede i proces, siger Jesper Lund til Finans.

Derfor fik børnebørnene hver især et ejerskab af koncernen på 16,5 procent tilbage i august og dermed blev de med et trylleslag gjort til milliardærer.

Magten over selskabet er dog gennem en speciel selskabskonstruktion centreret hos Jacob og Mette Brunsborg.

Anden og tredje generation af JYSK-familien bar Lars Larsens kiste, da han blev bisat 22 august sidste år. Forrest går de to søskende Mette og Jacob Brunsborg efterfulgt af børnebørnene Christian, Christine, Søren og Line. Foto: Anders Brohus

Koncernen har en egenkapital på 15,4 milliarder kroner, men med pengene følger ansvar, og det er ikke hvilket som helst opgave, de skal løfte.

Jysk, der stadig er en koncern i vækst, havde i sidste regnskab en omsætning på 34,7 milliarder og et overskud før skat på 3,7 milliarder kroner.

Med over 20.000 medarbejdere fordelt på over 50 lande i knap 3000 JYSK-butikker er der nok at se til.

I dag sidder Jacob og Mette Brunsborg på magten med aktiemajoriteten i Lars Larsen Group, som ejer JYSK.

En fond med et mindre ejerskab er indsat som en hjælpende hånd, der skal assistere ejerne, hvis de to søskende ikke kan blive enige i væsentlige beslutninger.

Siden 2019 har Jacob Brunsborg været bestyrelsesformand i koncernen mens Mette Brunsborg blot er menigt medlem.

Hun arbejder i det daglige som landmand og er ikke del aktiv del af ledelsen.

Lars Larsen, der blev alvorlig syg af kræft, sov stille ind i sit eget hjem i august sidste år i en alder af 71.