I panik: Smuglede ulovlige stoffer

Da den danske stjerne Nikolaj Coster-Waldau forleden gæstede 'The Late Late Show' med James Corden, faldt snakken på ulovlige stoffer.

I den forbindelse afslørede den danske skuespiller, der i øjeblikket er aktuel i den sidste sæson af 'Game of Thrones', at han for nylig kom til at tage vingummibamser med cannabis i med i flyet fra Californien til Danmark.

Han havde nemlig ikke lige tænkt over, at de særlige vingummier, der er lovlige i Californien, bestemt ikke er det i Danmark.

- Jeg var sammen med nogle venner, og jeg skulle flyve til Europa. Jeg synes, det er meget svært at sove på fly, så de sagde: 'Tag hen til det her sted og køb noget, du kan spise.' Så jeg tog ned til den her forretning, hvor mine venner sagde til mig, at jeg kunne få nogle vingummibamser. Jeg kunne ikke tro mine egne øjne. Det var jo ligesom at gå ind i en Apple-butik, siger Coster-Waldau med et grin, da han fortalte, hvordan det var at træde ind i butikken, der solgte diverse produkter med cannabis.

Mandag i sidste uge deltog Nikolaj Coster-Waldau i sæsonpremieren på 'Game of Thrones' i Imperial i København. Foto: Mogens Flindt

Tog dem med på flyet

Da Nikolaj Coster-Waldau normalt ikke bruger euforiserende stoffer, var han noget på udebane i butikken.

- De havde hash. De havde alt. Og så spurgte jeg dem, om de havde vingummibamser. Selvfølgelig havde de det. De spurgte, hvor stærke de skulle være. Det vidste jeg ikke, for jeg tager ikke stoffer. Men jeg spurgte, om jeg kunne få en pose. Det fik jeg, fortæller han videre.

Det var først, da han sad i flyet på vej til Danmark, at det gik op for ham, at det måske ikke var den smarteste beslutning at tage vingummibamserne med til hjemlandet.

- Jeg kom op på flyet, og så gik det op for mig, at det her stads ikke er lovligt, der hvor jeg kommer fra. Så jeg går i panik. Jeg tænkte, at hvis jeg åbnede det, så ville hundene måske lugte det, og jeg forestillede mig, at jeg blev stoppet. Det er ikke særlig gangster at blive stoppet i lufthavnen, mens man forsøger at smugle vingummibamser ind, sagde han med et grin.

Tv-værten James Corden spørger herefter ind til, om Coster-Waldau så spiste alle vingummierne for at slette sine spor.

- Nej, sagde den danske skuespiller med et stort grin.

Coster-Waldau slap dog tilsyneladende fra at rage sig uklar med ordensmagten og kom til Danmark uden de store problemer.

Du kan se Nikolaj Coster-Waldau gæste 'The Late Late Show' lige her.