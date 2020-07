I sorg: - Han var tapper til det sidste

- Han var en legende.

Sådan lyder det fra 68-årige Jarl Friis-Mikkelsen, der blandt andet er skuespiller og tv-vært, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

Han var i mange år nære venner med komponist Bent Fabricius-Bjerre, som er afgået ved døden i en alder af 95 år. De to har blandt andet arbejdet sammen på flere tv-projekter.

Jarl Friis-Mikkelsen har i en periode vidst, at Fabricius-Bjerre ikke havde lang tid igen.

- Jeg har været orienteret. Jeg vidste godt, at det var tæt på. Forløbet er gået hurtigt, og på den måde er det nådigt, siger Jarl Friis-Mikkelsen, der fortæller, at Bent Fabricius-Bjerre kæmpede med en kræftsygdom i sin sidste tid.

- Han var en ener på alle måder - både i forhold til sin person og sit virke. Han var et stort idol for mig, siger Friis-Mikkelsen videre.

- Det kommer bag på mig

Ifølge Jarl Friis-Mikkelsen er der mange ting, han vil huske Bent Fabricius-Bjerre for.

- Han havde gode manerer, men han var samtidig ikke bange for en fræk vits. Han kunne tåle meget, og han var fremme i skoene. Han kom for eksempel altid og sagde til mig: 'Har du hørt det nyeste musik'?. Han var altid med på den værste, siger han og fortsætter:

- På den måde var han et meget moderne menneske, der trodsede aldersfacisme. Han er et legendarisk menneske, både som person og komponist. Han er en livskunstner, og han vil blive savnet af hele Danmark.

Her ses Bent Fabricius-Bjerre sammen med Jarl Friis Mikkelsen og Cecilie Frøkjær i anledningen af hans 90 års fødselsdag, som blev fejret i Musikkens Hus ved et stort show. Foto: Peter Hauerbach/Ritzau Scanpix

Påvirker meget

Jarl Friis-Mikkelsen fortæller ærligt, at han selv er meget påvirket af sin gode vens død.

- Det har selvfølgelig påvirket mig helt vildt meget. Han har været en tryghed i mit liv i mange stunder, og vi har haft enormt mange hyggelige sammenkomster - også privat. Men jeg vil blive ved med at have ham med hele vejen, og jeg skal stadig have hyggelige stunder med hans familie. Vi havde et virkelig godt venskab, og det ryster jeg ikke bare sådan af mig, siger han og tilføjer:

- Vi har kendt hinanden siden 80'erne, og vi har haft et personligt venskab igennem alle årene. Han vil virkelig blive savet.

Ifølge Jarl Friis Mikkelsen havde Bent Fabricius-Bjerre det godt til det sidste.

- Han havde det godt. Han var kommet sig over noget sygdom, og han var i fuld vigør. Han stillede op til alt, uanset om han var syg eller ej. Han ville overkomme sig selv. Men på et tidspunkt overtog sygdommen igen. Men han var tapper til det sidste.

