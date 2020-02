I spidsen for nyt TV2-program: - Det har været heftigt

I november sidste år kunne TV2 afsløre værterne på det kommende underholdningsprogram 'Den vildeste danser'. Her bliver værterne Christopher Læssø og Christiane Schaumburg-Müller.

Scorer nyt stort tv-job: - Det er den frække lillebror

Optagelserne til programmet, der får premiere i løbet af foråret, er godt i gang. Det fortalte en noget træt Christopher Læssø, da han søndag morgen dukkede op iført solbriller på den røde løber til premieren på den nye animationsfilm 'Drømmebyggerne'.

- Det går godt. Der er travlt med et nyt program, og der er knald på. Vi skulle finde den vildeste danser, og der er røget nogle dansere igennem, sagde han med et smil.

- Det har været heftigt, for vi står der, og så finder man ud af, at Danmark er et rigtigt danseland. Vi holdt auditions i fem dage, og jeg kan dårligt huske, hvor mange, vi havde igennem i løbet af sådan en dag, men det var fandeme mange. Så stod man der og tænkte; hvorfor var der ikke nogen af dem, der kunne have lært mig lidt under 'Vild med dans', tilføjede han med henvisning til sin tredjeplads i sidste års udgave af underholdningsprogrammet.

Christopher Læssø og Karina Frimodt fik sammen en tredjeplads i 2019-udgaven af 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

'Den vildeste danser' starter ud med auditions, hvor publikum har magten til at vælge, hvilke dansere de gerne vil se igen, og dernæst er det de tre dansekaptajner Silas Holst, Mille Gori og Sonny Fredie-Pedersen, der vælger, hvem de ønsker at have med i programmets liveshows.

Præmien er 100.000 kroner og en gæsteoptræden i 'Vild med dans'.

'Den vildeste danser' er en fordanskning af det engelske format, 'The Greatest Dancer', der blev sendt for første gang på BBC i foråret 2019.Der er endnu ikke meldt en premieredato ud.