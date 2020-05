I store Facebook-problemer: Må ikke hedde Mek Pek

Mange års minder er væk for Mek Pek.

Den danske musiker og entertainer har nemlig fået deaktiveret private og professionelle profiler på Facebook og Instagram - tilsyneladende fordi hans navn ikke længere er godkendt på de sociale medier.

'Ja, Facebook har lukket mine Mek Pek-profiler uden begrundelse. Da jeg ville aktivere dem igen, meddelte de mig, at Mek Pek og Mek Falk ikke var Facebook-godkendte navne, så de navne må jeg ikke bruge længere (efter 16 år på FB???), skriver han i et opslag på sin nye profil, hvor han nu hedder Mikael Falk.

Ekstra Bladet har talt med 56-årige Mek Pek, der er døbt Mek Falk, som har svært ved at forstå, hvorfor hans navn pludselig er blevet et problem efter mange år på Facebook, som også ejer Instagram.

Forrige fredag vågnede han op til en besked om, at hans private profil samt en række sider som 'Mek Pek Party Band' og flere andre var blevet deaktiveret, indtil han identificerede sig selv via et link.

- Det prøvede jeg, men der skete ikke rigtig noget. Lidt senere på dagen prøvede jeg igen, og så skrev den noget i stil med, at nu var det deaktiveret og slettet. Og det kunne jeg ikke gøre noget ved, siger han og fortsætter:

- Så tænkte jeg godt nok lige, hvad jeg så kunne gøre. Nu har jeg haft det i 16 år, og jeg har heddet Mek Pek i 40 år. Det er jo mit brand. Mit døbenavn er Mek Falk, og det kunne jeg ikke engang få lov til at kalde min profil. Jeg prøvede også Mek som mellemnavn, men nej.

Hverken Mek Falk eller Mek Pek blev godkendt af Facebook. Foto: Privat

Mikael Falk gav bonus

En opgivende Mek Pek besluttede sig i første omgang for, at det hele bare kunne være lige meget, og så ville han slet ikke bruge de sociale medier.

- Men man har jo alligevel bygget noget op i løbet af de år, man har været på. Det har været så smart, at når man havde en koncert, så kunne man lige lægge en begivenhed op, og så vidste man, at den kom ud til en masse mennesker.

- Jeg gav næsten op, men så kunne jeg jo heller ikke følge med i alt muligt andet, som jeg plejer at følge med i. Så lidt senere forsøgte jeg igen, men det virkede stadig ikke. For sjov skrev jeg så Mikael Falk - og så var den der! Så kunne jeg godt lave en profil med samme telefonnummer og samme mail. Så det var meget mærkeligt, siger han.

Derfor hedder han altså nu Mikael Falk på Facebook, hvilket ikke er optimalt - og i øvrigt også imod reglerne, fordi han hverken hedder eller bliver kaldt Mikael.

- Professionelt brugte jeg profilen rigtig meget til at informere folk, som gerne ville se mig optræde. Nu har der ikke været så meget af det på det sidste, men så har jeg jo lagt videoer op - faktisk 21 i coronatiden, hvor jeg har lagde en børnesang op hver dag, indtil børnene startede i børnehave og indskoling igen.

- De er jo også væk. Jeg har selvfølgelig selv videoerne, men der var rigtig mange views på, og ja ... det er jo et helvede. Men hvorfor er det lige pludselig blevet forbudt at hedde Mek Pek eller Mek Falk på Facebook? Jeg forstår det bare ikke, siger han.

- Men jeg fik aldrig svar, fortæller Mek Pek. Foto: Privat

Det er ikke helt nemt at komme i kontakt med Facebook for at få hjælp, når der er problemer, og derfor er Mek Pek heller ikke optimistisk omkring mulighed for at få lov til at hedde sit navn igen.

- Det er bare mange års minder, der er væk. Det er jo hyggeligt, når man får en besked om, at 'for syv år siden lavede du det her', og der er også de videoer, jeg har lagt ind, som jeg tror, at mange børnefamilier har set, siger en ærgerlig Mek Pek, der joker med, at han ellers må rebrande sig selv som Mikael Falk.

- Så kan jeg tage på turné med Poul Krebs. Måske kan vi lave en trio - Krebs, Falch og Falk, griner Mek Pek med henvisning til sangeren Michael Falch.

Ekstra Bladet har forsøgt at få kontakt til Facebooks presseafdeling via mail, men de er endnu ikke vendt tilbage.