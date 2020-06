Iben Hjejle: Fars sygdom kom som et chok

Skuespillerinden mener, at det bedste, man kan gøre, er at give slip

Den populære skuespiller Iben Hjejle fortæller i en klumme, som hun har skrevet til Alzheimerforeningens magasin 'Livet med demens', at hendes far for to år siden fik stillet diagnosen Lewy Body-demens, der er en langsomt fremadskridende hjernesygdom.

Tidligere har 49-årige Iben Hjejle fortalt, at hun er nærmeste pårørende til en med demens, men nu fortæller hun, at det er hendes 79-årige far Christian, der er tale om.

'Det kom som et chok. Jeg havde i flere år godt lagt mærke til, at han var blevet mere forsigtig og indimellem havde svært ved at holde fokus, hvilket var usædvanligt for ham. Men jeg havde aldrig forestillet mig, at det kunne være demens', skriver Iben Hjejle i klummen.

Se også: Iben Hjejle om Aqua-Lene: Sådan klarer hun det som Caspers kone

Her fortæller hun, at hun havde svært ved at erkende farens sygdom.

'Jeg havde måske heller ikke lyst til at indse, at der var noget galt, og slog det hen med, at han nok bare drak for meget rødvin. Men situationen eskalerede med tiden, og det endte med et udredningsforløb på Rigshospitalets Hukommelsesklinik og efterfølgende en demensdiagnose.'

Iben Hjejles mormor havde også demens. Dengang var Iben Hjejle ung teenager, og hun husker tilbage på, hvordan familien greb det an ved humor og kærlighed.

Det gjorde det nemmere. Både som pårørende og for den ramte. Den strategi bruger hun også over for faren, fortæller hun i klummen. Det betyder, at hun giver slip på alt det besværlige og praktiske og prøver at komme ham i møde på det virkelighedsniveau, han befinder sig.

Se også: Dansk superstjerne ramt af stress: Sådan går det i dag

Giv slip

Iben Hjejles erfaring er, at den bedste gave, man kan give, er at give slip.

'Så jeg gav slip. Ikke på én gang. For man er nødt til at gøre det gradvist lidt ad gangen. For hver samtale er man nødt til at sige: 'Ok, det forstår jeg. Det er sådan, du ser på det. Fint'. Og det er jo forfærdeligt, for det føles som et lille tab, at man ligeså stille, hver dag, er nødt til at give en smule mere slip på det menneske, man elsker', skriver hun og uddyber, at hun forsøger at finde de positive ting.

'Og selvom demens på alle måder er en forbandelse, så kan det faktisk også være med til at lære én at standse op og kigge på det, der er vigtigt - prøve at stige af det her super effektive liv og sætte sig ned og kigge på en solstråle eller en fugl og sige 'Det er sgu egentlig også meget godt, det her'. Og det er sundt for alle mennesker'.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Iben Hjejle.