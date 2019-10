Ibi om nøgenprogram: Folk skal have noget at tale om

28. oktober slår TV2 Zulu op for endnu en sæson af datingprogrammet 'Date mig nøgen'.

Ibi Makienok, som er vært på programmet, har aldrig lagt skjul på, at hun er stolt af at være vært på et program, der tør udfordre den måde, vi tidligere har anskuet 'kroppen' på. Det er også årsagen til, at programmet har fået så stor succes, mener hun.

- Programmet er unikt, fordi vi undersøger, kigger på og respekterer alle kroppe. Vi har ikke et publikum, der sidder og hujer og klapper. Det er et ret nobelt program, selvom folk er nøgne. Der er en accept og en meget fin stemning i studiet, som jeg synes, vi har formået at få ud gennem skærmen, udtaler Ibi til Ekstra Bladet.

Skønhed er relativt

Den erfarne vært har efterhånden prøvet lidt af hvert med sine mange år i underholdningsbranchen, men hun håber, at flere sæsoner af 'Date mig nøgen kan få folk til at reflektere lidt ekstra over kropsidealer.

- I en verden, hvor vi konstant skal forholde os til bestemte idealer, tror jeg, at vi drages af de her seje mennesker, der står frem – præcis som de er. Og jeg håber, at folk hjemme i stuerne får sig nogle gode snakke om, hvad det egentlig er, vi synes at smukt – for det er jo heldigvis så relativt.

I 'Date mig nøgen' stiller programmets deltagere sig nøgne frem i håbet om at komme på date og i sidste ende med at finde kærligheden. Se programmet på TV Zulu 28. oktober. Foto: Carsten Andersen.

