Ikke i tvivl: Derfor var 'Forbrydelsen' et hit

- Hvorfor tror du, at 'Forbrydelsen' blev så stor en succes, som den gjorde?

- Når der er mord og krimi, tror jeg altid, det fanger mange mennesker. 'Forbrydelsen' var særlig i sin stil. Det var også en ny måde at fortælle en historie på rent visuelt. Indenfor krimigenren var det også nyt, at man beskæftigede sig med ofrets familie. Alt det var med til, at folk blev nysgerrige og satte sig foran skærmen hver søndag.

Ann Eleonora Jørgensen i 'Forbrydelsen'. Foto: Tine Harden/DR

Ann Eleonora Jørgensen 53 år Spillede mordofferets mor Pernille Birk Larsen i DR’s 'Forbrydelsen' Kendt fra sin hovedrolle i DR's 'Herrens Veje' Uddannet fra Statens Teaterskole i 1993

- Hvad kunne du bedst lide ved at lave Pernille?

- Det var første gang, at jeg som skuespiller beskæftigede mig med sorg, og hvad det gør ved en karakter. Jeg havde sagt til forfatteren, at hvis jeg bare skulle være ked af det i første afsnit, når barnet dør, så var rollen ikke noget for mig. Sådan noget præger et liv for altid, og det var vigtigt for mig, at det også var med hele vejen.

- Hvad betød rollen for din karriere?

- Jeg ved ikke, om den har haft nogen betydning overhovedet. Jeg har det på samme måde med 'Italiensk for begyndere'. For mig har det ikke været sådan, at jeg har spillet en rolle, der åbnede døre i alle retninger. Så rollen i 'Forbrydelsen' kan have gjort alt muligt – eller ikke noget, nødvendigvis.

Ann Eleonora Jørgensen til uddeling af Robert Prisen. Foto: Mogens Flindt

- Hvordan var sammenholdet?

- Vi havde det utrolig godt med hinanden. I og med, at det var så tungt, blev vi også nødt til at lave noget fis, når vi var mellem scenerne. Bjarne (Henriksen, mordofferets far, red.) og jeg havde vores eget lille lukkede univers. Vi havde stort set alle vores scener sammen.

- Man har indtrykket af, at I nærmest ikke engang vidste, hvem der var morderen - hvordan var det at arbejde sådan?

- Det var skægt, for du er nødt til at arbejde åbent. Man blev også selv paranoid, hvilket gør, at man ikke spiller så rent. Det var ikke: 'Jeg er skurken' eller 'jeg er uskyldig'.

- Frygtede du, at du selv kunne være morderen?

- Nej, det havde jeg svært ved at se, men det er klart, at jeg var nødt til at overveje det på et tidspunkt. Når alt er åbent, så er alt åbent, og man er nødt til at spørge sig selv om de mest utænkelige ting.

- Hvad laver du i øjeblikket?

- Jeg er på Grønnegårds Teatret og laver Shakespeare, så der er ikke noget ferie til mig. Efterfølgende har jeg andre projekter, som jeg ikke kan sige så meget om endnu.

Tre serier, jeg selv er fan af:

1. 'Herrens Veje'

Foto: Tine Harden/DR

- Jeg møder så mange mennesker, som gerne vil snakke tro, familie og al den slags. Den har åbnet op for en masse spørgsmål i de små hjem, og det har været så fedt at være en del af.

2. 'Bedrag'

Foto: Christian Geisnæs

- Den var fantastisk fortalt og visuelt pisseflot. Dejligt med en kvindelig karakter, der sætter sig på fortællingen. Det vil jeg rigtig gerne se mere af.

3. 'Forbrydelsen'

Foto: Tine Harden/DR

- Den synes jeg også var med til at give danske tv-serier et andet touch, end det havde haft indtil da. Et andet spilleunivers og et andet visuelt univers.