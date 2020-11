Ikke i tvivl: - Det skal ske

Der er endnu ikke en fast plan for, hvornår de to venner skaber deres regnbuefamilie, men den skal nok komme

Hvornår vi kan forvente babyfødder hos Julia Sofia og danseren Frederik Nonnemann er endnu uvist, men den ene part bekræfter, at det nok skal komme til at ske.

Det fortæller youtuber Julia Sofia, da hun møder pressen ved fredagens 'Vild med dans'.

Den tidligere deltager i danseprogrammet er ikke bly for at fortælle om familieforøgelsen med sin gode ven.

- Vi har ikke haft plan og tidspunkt. Men jeg er glad, fordi det er det, han tænker, lyder det.

Dommer-fadæse: - Det var ren panik

Og det er da også sådan, at andre i de tos familie er involveret i projektet.

- Jeg var hjemme ved hans mor i går, og jeg tror, hun også er glad for det og håber det, lyder det fra Julia Sofia, der var taget til 'Vild med dans' med tv-værten Sofie Østergaard.

Julia er ikke helt klar endnu, men ikke i tvivl. Foto: Mogens Flindt

Nedtur for åben skærm: Havde mareridtstanker

Stadig mange planer

Det er dog ikke sådan, at Julia Sofia regner med at blive gravid i morgen.

- Det bliver ikke lige nu, men jeg er ikke tvivl om, at hvis det skal være, så skal det være med ham.

Der er nemlig stadig et par ting, som den unge kvinde gerne vil, inden hun stifter familie med sin tidligere dansepartner.

- Jeg har lige nogle ting først, som jeg gerne selv vil. Blandt andet nogle rejser, som er svære lige nu, men når det er klappet af, så er jeg klar.

Artiklen fortsætter under videoen...

Meget single

Der er da heller ikke andre inde i billedet end danseren Frederik.

- Jeg er super duper single, og jeg trives virkelig meget som single. Jeg har et forhold til min forretning, jeg ved ikke, hvor sundt det er, men sådan er det, siger hun med et grin.

Frederik Nonnemann har tidligere udtalt, at der måske ville gå halvandet år, inden de to forsøgte sig med et barn

- Det ved jeg ikke, det er svært at planlægge, men halvandet år er ønsketækning, men nu må vi se, hvornår vi aktivt går i gang, siger Julia Sofia.

Hun er dog ikke i tvivl om, at det er den rigtige beslutning for venneparret.

- Det skal ske, lyder det.

Afviser spekulationer: - Vi er bare venner