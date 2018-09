Ikke så meget pis: 'X Factor' har fået en ny stjerne

Ankerstjerne virker allerede til at blive et hit i dommerpanelet på Danmarks mest populære underholdningsprogram

Hvis man troede, det ville blive nemmere at slå igennem i 'X Factor', efter TV 2 har overtaget programmet og udskiftet Remee og Sanne Salomonsen, så kan man godt tro om igen.

For der er en ny sherif i byen. Han hedder Lars Ankerstjerne, og han finder sig ikke i noget pis.

Det er konklusionen, efter Ekstra Bladet var inviteret forbi for at overvære auditions på Teglholmen i København. Her kørte Thomas Blachman videre i den samme, gamle rille og konstaterede blandt andet, at det var godt, at en 15-årig pige var skilsmissebarn, da 'det er godt for kreativiteten'.

Til samme deltager konstaterede Blachman, at det lød 'ad helvedes til rent tonalt'. Det kan virke hårdt over for så ung en deltager, og de to nye dommere Ankerstjerne og Oh Land forsøgte i stedet at opmuntre og se mulighederne.

- Der er sgu mange ting, der spiller for dig. Mange facetter. Din historie og personlighed. Der er noget at hente. Der er meget smerte, fornemmer jeg, lød det fra Ankerstjerne, der tydeligvis har sat sig i respekt fra starten.

Han finder sig ikke i noget som helst og har fra start afmærket sit territorium. Blandt andet kiggede han undervejs på Blachman og udbrød.

- Jeg glæder mig til, at du siger noget, der er så kvikt, at jeg giver dig ret.

Både Ankerstjerne og Oh Land virker som et friskt - og tiltrængt - pust til programmet. Foto: Mogens Flindt

Du har ikke øvet dig

Omvendt har han gjort det klart, at han ikke gider at spilde sin tid. Til en ung mand, der havde mere travlt med at tale om sin YouTube-kanal og sponsorerede sko, gav Ankerstjerne meget direkte udtryk for sin mening, efter en alt andet end imponerende audition.

- Jeg tror simpelthen ikke, at du har øvet dig nok. Hvis du havde sunget den for andre, ville de også have sagt det til dig. Det er en svær konkurrence for folk, der har øvet sig. Du havde ikke regnet med, at vi faldt bagover eller hvad?

Da Ekstra Bladet møder Ankerstjerne giver han et nik med hovedet, da snakken falder på den omtalte deltager og de hårde ord, der fulgte med. Han er klar til at investere meget. Men ikke i alle og enhver.

- Jeg har respekt for folk, der øver sig, og jeg bliver rørt og hepper på folk, som gør sig umage. Men jeg har ikke særligt meget tålmodighed til folk, som ikke gør det. Hvad skal vi så med hinanden? Jeg er ikke til det der, siger han tørt.

Hit på hit

Ankerstjerne er ikke en hvem som helst i musikindustrien. Han har skrevet et hav af store hits for især Rasmus Seebach, og han har bevist sig selv, som en af Danmarks mest talentfulde sangskrivere.

Den 34-årige hitsmed understreger, at han ikke er nervøs for at tage kampen op med Thomas Blachman, når uenighederne fyger.

Direkte adspurgt, hvordan han har det med den benhårde dommer, indleder han med en joke.

- Det er hårdt, det er så hårdt. Ej, han er sgu fed, og vi har det sjovt. Men nu begynder der også at komme nogle deltagere, vi kan blive uenige om. Der har været mange, som har været gode nok til at klare sig videre. Jeg synes først, det bliver sjovt, når der er noget, vi kan blive uenige om.

For målet er klart for den nye sherif.

- Jeg vil lave noget godt. Jeg skal vinde det. Det skal der ikke være nogen tvivl om, siger han.