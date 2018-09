Ikonisk 'Klovn'-karakter død: Ville ikke mere

I mandagens afsnit af den populære komedieserie 'Klovn' takker en af de mest elskede skikkelser af.

Det sker i en hvid kiste.

For i afsnittet dør karakteren Pivert, efter han er blevet kvalt i en kummefryser på sin arbejdsplads, Køle-Møller.

I afsnittet får seerne fortalt, at Pivert kom galt af sted under en gemmeleg til en firmafest, da håndtaget til fryseren, som han gemte sig i, gik i baglås, og han blev derfor låst inde. Da kollegerne ikke havde set ham i noget tid, antog de, at han var taget hjem.

De indså derfor aldrig, hvor store problemer Pivert i virkeligheden var i, og den kendte karakter døde således i kummefryseren.

Pivert, som bliver spillet af Jacob Weble, indgår dog kun indirekte i mandagens afsnit, og man ser ham derfor aldrig på skærmen.

Det er ikke første gang, en person er blevet aflivet i 'Klovn'. I sæson fire døde Jarl-Friis Mikkelsen, og i sjette sæson døde Piverts kæreste Bodil, da hun fik en oliven galt i halsen. I den nye sæson afgår Erik Clausen også ved døden på et hospice.

Men i forhold til Pivert er der en helt særlig grund til, at karakteren nu må takke af.

Artiklen fortsætter under billedet...

Jacob Weble spillede Pivert i 'Klovn'. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Blev sat i bås

Pivert har nemlig selv valgt at sige nej tak til at være med i flere sæsoner af den populære komedieserie.

Det har han tidligere fortalt i et interview med Fyens Stiftstidende. Han følte, at rollen som Pivert satte ham i bås.

- Når jeg gik i Netto, råbte folk 'Pivert' efter mig. Det var sjovt de første 14 dage. Da serien blev rigtig populær, blev jeg kun tilbudt Pivert-roller, lyder det fra Jacob Weble i interviewet.

Det var en karrierevej, han ikke ønskede. Han kunne nemlig ikke se sig selv spille Pivert-roller hele sit liv.

Derfor tog han en chance.

- Jeg blev bange for de roller, så jeg satsede og sagde nej til underholdningsprogrammer som 'Vild med dans' og nej til at være med i den nye sæson af 'Klovn'. Og jeg har aldrig haft det bedre som skuespiller, fortæller han og understreger, at han efterfølgende har fået mere varierede roller.

- Men jeg slipper aldrig for Pivert, men det har jeg det fint med.

Den nye sæson af 'Klovn' er uden den folkekære 'Pivert'. Foto: TV2

Kede af det

Til Ekstra Bladet fortæller Casper Christensen, at han og Frank Hvam er kede af, at Jacob Weble ikke længere er en del af holdet.

- Han har jo meddelt, at han ikke har lyst til at lave mere 'Klovn'. Det er efterhånden længe siden, at han meddelte, at han ikke havde lyst til at være med. Det respekterer vi selvfølgelig, men det er ærgerligt, at han ikke er med mere, siger Casper Christensen til Ekstra Bladet.

Ifølge Casper Christensen er det forståeligt, at Jacob Weble valgte at sige stop.

- Jacob er jo mere interesseret i at lave teater end at lave comedy, og han begyndte at synes, at det er irriterende, at folk råber 'Pivert' efter ham, og at han hele tiden blev forbundet med den rolle. Det har jeg respekt for, og jeg kan også godt forstå det, siger han og fortsætter.

- Alle os, der er med i 'Klovn', kæmper jo med det. For folk ser meget én på den måde, man er portrætteret på skærmen. Det har så især været svært for Jacob, fordi han gerne har villet lave nogle andre ting, hvor Frank og jeg jo generelt laver comedy, og på den måde er det ikke ligeså hårdt for os.

- Hvilke tanker har I så gjort jer om, at Pivert bliver skrevet ud af serien på den måde, han gør?

- Pivert er jo en figur, som har været en stor del af universet. Derfor ville vi gerne skrive ham ud af serien på en måde. Der er ingen 'bad feelings', men det er en idé, som Frank og jeg har haft i noget tid. Der er jo en virkelighed udenfor 'Klovn', og når nogen af dem, vi har haft med, ikke vil være med mere, så indretter vi os efter det, men de er jo stadig en del af universet.

Sjovt at være med

Ifølge Casper Christensen ved Jacob Weble godt, at han indirekte er en del af den nye sæson.

- Han ved det godt. Vi kan jo ikke slette ham fra den virkelighed, han er en del af. Han har jo været en stor del af 'Klovn', og det kan vi ikke lave om på. Mit indtryk er da også, at han har syntes, at det var rigtig sjovt at være en del af 'Klovn'.

Du kan se 'Klovn' hver mandag klokken 20.50 på TV2.