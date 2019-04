Ikonisk Olsen Banden-fængsel sat til salg

Alle husker nok det gamle fængsel Vridsløselille Fængsel, som blandt andet er kendt fra Erik Ballings folkekære film om Olsen-Banden.

Og nu kan det rent faktisk blive dit.

Kriminalforsorgen overdrager nemlig Vridsløselille Fængsel til det statslige aktieselskab Freja Ejendomme.

Det oplyser Kriminalforsorgen i en pressemeddelse.

Fængslet dækker ikke længere Kriminalforsorgens behov, skriver de i meddelelsen.

Det har Kriminalforsorgen sammen med Justitsministeriet vurderet, og derfor har regeringen besluttet, at fængslet 1. april skal overdrages til Freja Ejendomme A/S med henblik på at sælge det.

Det er ikke kun det ikoniske fængsel, som bliver overdraget til det statslige aktieselskab. Også arresthusene i Tønder og Hjørring vil blive overdraget.

Se også: Egon Olsens fængsel lægges i dvale

I alt udkom 14 Olsen Banden-film. PR FOTO

Brugt til flygtninge

Det kendte fængsel har mange år på bagen og blev bygget i 1859. Siden oprettelsen af Storstrøm Fængsel på Falster er det dog ikke blevet brugt som decideret fængsel. I stedet har det fra 2016 huset frihedsberøvede asylsøgere.

Selvom Vridsløselille Fængsel fremover ikke længere tilhører Kriminalforsorgen, vil dele af fængslet dog blive anvendt til uddannelse af transportbetjente indtil udgangen af maj måned 2019.

Skal moderniseres

Overdragelserne af fængslet er et led i en større modernisering af Kriminalforsorgen, udtaler direktør Thorkild Fogde i meddelsen.

- Vridsløselille Fængsel er fra en anden tid, og det er en god beslutning, at den gamle fængselsgrund nu kan få mulighed for at skabe liv i lokalsamfundet.

Se også: Siger nej til 23.800 kr. i månedsløn: For lavt