Ikonisk restauratør er død

Poul Eriksen, som er forhenværende restauratør for den berømte restaurant Grøften i Tivoli, er afgået ved døden torsdag.

Det bekræfter Tivolis pressechef, Torben Plank, over for Ekstra Bladet.

Poul Eriksen blev 75 år.

Grøftens nuværende ejer, Jacob Elkjær, bekræfter ligeledes dødsfaldet på restaurantens Facebook.

Til Ekstra Bladet fortæller Jacob Elkjær, at dødsfaldet kommer helt bag på ham og de ansatte i Grøften, og at de her til morgen har holdt et minuts stilhed til ære for Poul Eriksen.

- Vores tanker går til hans familie og nære. Vi startede dagen i Grøften med et minuts stilhed. Han var en fantastisk restauratør, som havde en flot karriere. Jeg overtog Grøften efter ham, og det var nogle store sko, som skulle udfyldes.

- Det har jeg så arbejdet på at gøre på min egen måde for at videreføre en ikonisk restaurant. Hr. Eriksen var en utrolig dygtig vært, som satte et kæmpe aftryk på Grøften med sit værtsskab. Jeg er stolt af at følge efter ham, siger han.

Jacob Elkjær og Poul Eriksen mødtes et par gange om året til frokost, og Jacob Elkjær kendte ham som en god kollega.

- Han var sådan en mand, som man kun kan beundre, siger Jacob Elkjær.

Her ses Poul Eriksen(for borenden) ved sæsonstart i Grøften med Preben Christensen, Per Pallesen, Kurt Ravn og Henrik H. Lund. Foto: Ole Buntzen

'Det er trist'

På Facebook begræder Tivolis pressechef, Torben Plank, tabet af Poul Eriksen. De to var ifølge Plank nære 'Tivoli-venner'.

'Poul Eriksen, der gennem 20 år har haft ansvaret for Grøften, er gået bort. Det er trist. Nu var det jo meningen, at altid flittige Poul skulle hygge med familien, golf og den kæmpestore vennekreds', skriver Torben Plank i opslaget, hvor han ligeledes sender sine kondolencer til Poul Eriksens familie og fortsætter med at beskrive, hvilken betydning Eriksen har haft for Grøften.

'Poul var først og fremmest en nærværende vært og var oftest ude blandt gæsternes borde. Og så havde han en unik klæbehjerne og kunne huske ting, som gæsterne havde fortalt - og det fik dem til at føle sig helt specielle'.

Grøften har eksisteret siden 1874 og har været kendt for at tiltrække en lang række kendte. Foto: Lars Hansen

Ifølge Torben Plank holdt Poul Eriksen af at bevare traditionerne, og det var han elsket for.

'Han holdt fast i smørrebrød og labskovs, men der kom faktisk også nye retter på aftenkortet, og på den måde fastholdt han sit stampublikum, men fornyede det også. Der et ingen tvivl om, at Poul nød de 20 år i Grøften, og han gav stolt nøglerne og ansvaret videre til Jacob Elkjær Kondolerer og pøj med det næste kapitel Poul!', skriver han videre i opslaget.

Stor sorg Lars Liebst, der er direktør i Tivoli, er berørt over nyheden om Poul Eriksens død 'Det er med sorg, at vi har fået nyheden om Poul Eriksens alt for tidlige bortgang. Han var en populær og meget engageret vært i Grøften gennem mere end 20 år. Han var manden bag en enestående succes i Tivolis historie, og da han forlod os efterlod han sig Grøften i storform', skriver han i en mail til Ekstra Bladet og fortsætter: 'Han formåede at gøre et besøg i Grøften til en oplevelse for tre generationer. Han havde en enestående evne for det gode værtskab, og gæsterne gengældte det. Han var synlig blandt gæsterne og en dygtig leder for sine mange ansatte. Han var værdsat, og han vil blive husket i Tivoli som en, der for alvor gjorde Grøften folkelig i ordets allerbedste betydning. Her og nu går tankerne til Pouls familie - æret været hans minde', lyder det videre.

Kendt blandt de kendte

Poul Eriksen er uddannet tjener, kok og restaurationschef og er mest kendt for i en lang årrække at have beværtet gæsterne på Grøften - heriblandt en lang række kendte danskere.

I slutningen af 2015 stoppede han på Grøften og blev senere restauratør på Esplanadan i det indre København.

'Det er selvfølgelig med stort vemod at skulle sige farvel til alle de trofaste gæster, de gode gode kollegaer og Tivoli medarbejdere, mit fantastiske personale og det til tider hektiske, men altid sjove liv i Grøften. Nu ser jeg frem til at deltage i årets Jul i Tivoli, hvorefter jeg i det nye år giver nøglerne videre til Tivoli og Jacob Elkjær, som jeg ønsker alt mulig held og lykke i fremtiden', sagde Poul Eriksen i en pressemeddelelse i den forbindelse.

Poul Eriksen efterlader sig hustruen Margit Stassen, børn og børnebørn.