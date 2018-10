Ilse Jacobsens mand på indkøbstur i Hornbæk: Opkøbte aviser med kritiske artikler

Berlingske Tidendes chefredaktør Tom Jensen ærgrer sig over, at man ikke sendte yderligere eksemplarer til den nordsjællandske kystby

Ilse Jacobsens mand, højre hånd og administrerende direktør i Ilse Jacobsen Hornbæk IJH A/S, Jesper Bo Jacobsen, var søndag og mandag rundt i Hornbæk for at købe eksemplarer af Berlingske Tidende.

Og på den måde fik byens borgere vanskeligt ved at få fingre i en udgave af avisen. Netop søndag og mandag var der artikler om 'hele Hornbæks dronning', der af medarbejdere i hendes virksomheder beskrives som en 'leder med stort temperament og hidsig facon'.

Det skriver B.T. tirsdag.

Ekstra Bladet har tirsdag været i dialog med Jesper Bo Jacobsen, som bekræfter, at han har været på avis-indkøbstur. Men han afviser, at han har været rundt i mange kiosker og supermarkeder.

- Jeg var nede i en kiosk, hvor jeg købte ti eksemplarer af Berlingske, men jeg har ikke kørt rundt i hele byen og købt aviser, lød det fra Jesper Bo Jacobsen, da Ekstra Bladet tidligt tirsdag fik hul igennem til ham.

Her afviste han også generelt Berlingske Tidendes historier om arbejdsklimaet på virksomheden i Hornbæk.

På besøg flere steder

Jesper Bo Jacobsen gav imidlertid siden udtryk for, at han ikke havde tid til at tale yderligere med Ekstra Bladet. Heller ikke senere tirsdag, hvor Jesper Bo Jacobsen havde givet udtryk for, at han havde bedre tid, lykkedes det Ekstra Bladet at få skabt forbindelse.

Efter talrige opkald er Jesper Bo Jacobsen ikke vendt tilbage. Sidst på eftermiddagen fik redaktionen et opkald fra en medarbejder hos Ilse Jacobsen, som fortalte, at Jesper Bo Jacobsen ikke havde yderligere kommentarer.

B.T. skriver tirsdag, at det er avisens opfattelse, at Ilse Jacobsens mand var på besøg på Shell-tanken på Nordre Strandvej i Hornbæk for at købe Berlingske Tidende. Også i Havnekiosken og i SuperBrugsen havde Jesper Bo Jacobsen været på avis-opkøbs-tur.

På Shell-tanken siger ejeren Annette Flyger til B.T.:

- Ilses mand kom ind i går morges omkring klokken ni og købte de seks aviser, vi havde tilbage.

Pudsig historie

Hos Berlingske Tidende ærgrer chefredaktør Tom Jensen sig over, at der ikke blev sendt flere aviser til Hornbæk, hvor det altså lod til, at der var god omsætning mandag.

- Men jeg tvivler nu på, at det er den model, som vi skal basere vores fremtid på. Men det er da en pudsig historie, siger Tom Jensen.

Hvad synes du om fremgangsmåden fra Jesper Bo Jacobsen?

- Det er jo pudsigt, men det er jo ikke ulovligt. Det er jo hans valg, hvis han vil investere i at købe alle aviser op. Til gengæld findes nettet jo, hvor det er muligt at læse historierne.

Jesper Bo Jacobsen mener ikke, at der er hold i de artikler, som I har bragt. Han mener ikke, at kilderne er troværdige?

- Det er jo ikke overraskende, at han ikke er enig i indholdet i de historier. Men de baserer sig på solidt research-materriale. Det er jeg ikke enig i.

Trækker sig fra Løvens Hule

Ilse Jacobsen har tirsdag besluttet sig for at trække sig fra DR-programmet Løvens Hule ovenpå de kritiske artikler.

Det skriver hun på Facebook.

'Jeg trækker mig fra 4. sæson af Løvens Hule. Jeg vil de kommende måneder fokusere på mine eksisterende virksomheder, og derfor har jeg i dag meddelt DR, at jeg desværre ikke ønsker at medvirke i fjerde sæson af Løvens Hule. Optagelserne skal begynde i slutningen af måneden,' skriver hun i et opslag på sin profilside.

Se også: Efter mediestorm: Ilse Jacobsen trækker sig fra 'Løvens hule'

Se også: Kendt bestyrelsesformand langer hårdt ud efter Ilse Jacobsen