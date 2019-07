Inden DR-rolle: Var til psykolog

Vi kender hende som den familiekrise-ramte Solveig i dramaserien 'Arvingerne' og den småkriminelle Nina i 'Friheden', men når Lene Maria Christensen dukker op på skærmen igen til efteråret, bliver det i en rolle, der ligger meget langt fra noget, hun har spillet før.

I DR's nye dramaserie 'Fred til lands', der handler om et lille landsbysamfund, der plages af den psykopatiske Mike, spiller hun Bibi, der i årevis har drømt om at få et barn, men hvis mand nægter at have noget som helst at gøre med hende fysisk.

- Der er nogle udfordringer i den rolle, som jeg har sukket efter. Nogle meget interessante ting karaktermæssigt. Og det er spændende at prøve at gå ind ad nogle nye døre, fortæller Lene Maria Christensen.

Lene Maria Chrstensen vandt en Robert Pris for Årets kvindelige birolle i 2018. Foto: Jonas Olufson/Ritzau Scanpix

I åben krig med DR og TV2

For at sætte sig ind i rollen har hun taget nye metoder i brug.

- Jeg har været hos en psykolog og tale om en bestemt mennesketype, og jeg har brugt en masse energi på at finde ud af, hvad det betyder at være et meget afvist menneske.

- Vi har talt om, hvordan mennesker kan tage imod afvisninger uden at reagere på dem, og hvad det gør ved et menneske ikke at tage ansvar for et meget stort ønske i sit eget liv. Det er jeg gået meget op i for at finde ud af, hvornår sådan et menneske når grænsen, og hvad der så sker. Hvor farligt det er, forklarer Lene Maria Christensen.

Fysisk har hun også været igennem en transformation for at blive til Bibi.

- Jeg har et udseende og noget tøj på i rollen, som jeg har søgt en masse fortælling i og hjælp i, så jeg forhåbentlig fjerner mig lidt fra den Lene Maria, som folk ellers har set, og viser en helt anden karakter, end jeg har gjort før. Det har været et stort ønske for mig, fortæller skuespillerinden.

Hun har selv haft flere ideer til, hvordan hendes rolle skulle se ud.

- Jeg startede ud med at spørge, om jeg ikke måtte have en pukkel, men det fik jeg kun lov til en uge. Så lavede vi nogle tænder til hende, men det blev også for voldsomt. Alle de ting har dog været skridt i en proces, der handler om at finde ind til hende, forklarer Lene Maria Christensen.

'Fred til lands' får premiere til efteråret. Den har også Dar Salim og Morten Hee Andersen på rollelisten.

