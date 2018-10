Indgreb gik HELT galt for dansk stjerneskuespiller: - Mine øjne kan ikke åbne

Skønhedsbehandlinger er ikke altid uden risiko.

Det har den danske skuespiller Paprika Steen måttet sande, efter hun forleden fik en botox-behandling, der ikke gik helt efter planen.

Det afslører hun på sin Instagram-profil.

Her forklarer hun, at hun under en af sine behandlinger fik lidt mere botox, end hun havde regnet med.

'Jeg prøvede botox, og jeg gik en anelse for langt. Min pande kan ikke bevæge sig, og mine øjne kan ikke åbne. Med en masse makeup og tålmodighed vil jeg snart se normal ud igen. Men indtil da må jeg have mørk makeup på og bare smile, smile, smile. Åh, hvor skal jeg altid overgøre ting', skriver hun til et billede af sig selv på sin Instagram-profil.

Allerede efter en dag var der dog fremskridt for den danske skuespillerinde.

'Dag to. Jeg er allerede i stand til at åbne mine øjne og se sindssyg og desperat ud', skriver hun til et billede af sig selv, hvor hun laver en fjollet grimasse.

En botox-behandling gik langt fra, som det skulle for Paprika Steen. Foto: Stine Tidsvilde

Fik for meget

Til Se og Hør fortæller den succesfulde skuespillerinde, at hun ikke fortryder behandlingen, men at hun blot fik for meget.

- Til at begynde med var jeg vildt glad for det. Men da jeg så forleden ville have det 'touched up', misforstod lægen, hvad jeg ville. Han troede, at jeg gerne ville have mere, siger skuespilleren.

- Jeg følte, at det var superflot, men efter behandling to følte jeg ikke, at jeg kunne se mine øjne længere. Min læge sagde dog, at jeg var en idiot, og at man sagtens kan se mine øjne, siger hun til mediet.

Her understreger hun samtidig, at den fejlslagne behandling er hendes egen skyld, fordi hun ikke informerede lægen godt nok om, hvilket resultat hun ønskede.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Paprika Steen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.