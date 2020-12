Indlagt på intensiv: Kæmper for sit liv

Den 83-årige præst, forfatter med meget mere Johannes Møllehave er blevet akut indlagt på intensiv-afdelingen på Bispebjerg Hospital i København, hvor han og lægerne nu kæmper for hans liv.

Johannes Møllehave har de seneste år boet på plejehjemmet Ingeborggården. Foto: Linda Johansen

- Ja, det er rigtigt , at min far er blevet indlagt med en infektion af en slags, siger hans søn den 59-årige forfatter Tomas Møllehave til Ekstra Bladet.

Hvor galt det helt præcist står til, kan Tomas Møllehave ikke svare på. Han er nemlig ramt af corona og derfor afskåret fra at besøge sin far på hospitalet.

Møllehaves søn: Far føler sig som en burhøne

- Men uanset hvad, kan jeg sige, at far har haft et langt og godt liv, siger han.

Johannes Møllehave har de seneste år boet på plejehjemmet Ingeborggården på Frederiksberg på grund af svækkelse, herunder problemer med både hukommelse og bentøj.

Tidligere i år fortalte Tomas Møllehave til Ekstra Bladet, at hans far - i lighed med mange andre plejehjemsbeboere - døjede slemt med, at han ikke måtte få besøg på grund af coronaen.