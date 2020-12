Indlagt: 'Sikke en nat!'

Peter Ingemann er blevet opereret for såkaldt indeklemningssyndrom i begge sine skuldre

Mandag morgen lod den folkekære tv-vært Peter Ingemann sig indlægge for at blive opereret for såkaldt indeklemningssyndrom i begge skuldre.

Tirsdag er den 47-årige tv-vært i bedring, og operationen er forløbet efter planen.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

'Det gik superfint. Mølholm (privathospital, red.) og deres personale var fantastisk. Det tog fire timer, så var jeg ude igen, og jeg er jo så heldig, at jeg via min kontrakt med min dejlige arbejdsplads TV2 har en sundhedsforsikring. Så kan jeg jo hurtigt komme ud på knallerten igen og lave historieprogrammer,' skriver han i en sms fra sygesengen.

Ifølge Ingemann er han dog i kølvandet på operationen ramt af en del smerter.

'Men sikke en nat. Det gør sgu lidt ondt. Men har gode piller,' skriver han videre og fortæller, at han de næste dage skal holde sig i ro.

'Jeg er oppe, men skal passe på de næste 7-14 dage med at bruge armen for meget.'

Peter Ingemann håber at komme sig hurtigt efter operationen. Foto: Anthon Unger

Ikke mere knallert

Ifølge Peter Ingemann får operationen konsekvenser for hans arbejde i det nye år.

'Om tre måneder skal jeg have kigget på den højre skulder, så der bliver ikke optaget på knallert i hele 2021,' siger han med henvisning til sine programmer på TV2, hvor han kører Danmark tyndt på knallert.

'Men jeg har også to andre store satsninger, der skal laves. Mere om det senere,' siger han hemmelighedsfuldt.

Indeklemningssyndrom i skulder Indeklemningssyndrom i skulderen, også kaldet impingement syndrom, er en smertefuld afklemning af vævet under skulderhøjdebenet, som er en del af skulderbladet. Årsagen til indeklemningen er ofte, at de stabiliserende sener og muskler med tiden mister deres evne til at holde ledkuglen på plads. Følgende symptomer er almindelige ved indeklemningssyndrom: Smerter ved ydre kant af skulderhøjdebenet, når armen løftes opad og udad

Smerter på ydersiden af overarmen samtidig med smerter i skulderhøjdebenet

Ofte forekommer smerterne om natten

Der kan være snurren helt ud i fingrene eller smerter op i nakken Symptomerne i skulderen kan veksle meget i intensitet fra tid til anden.

I øjeblikket er Ingemann i fuld gang med at gøre de sidste detaljer klar til et program, hvor han kører rundt på knallert på Færøerne og blandt andre besøger sin ekskærete.

'Jeg skal speake programmerne fra Færøerne på torsdag i slynge og på piller. Det skal nok blive godt. Lydteknikeren kommer hjem til mig og sætter udstyr op, og så speaker jeg i min kones garderobe, hvor lyden er god. Men ellers tager jeg den med ro', siger han med et grin.

