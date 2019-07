Indlagt tre gange på et halvt år: Jeg er ved at blive sindssyg

Philip May fik først opereret sit korsbånd. Siden har han været indlagt to gange for at få renset knæet, og det begynder efterhånden er frustrere den populære realitystjerne

Ulykkerne bliver ved at ramle ned over den ellers normalt så muntre Philip May.

I begyndelsen af marts fik han omsider lagt sig under kniven og ordnet det korsbånd, han smadrede til 'Paradise Hotel'-forpremieren i 2017.

To måneder senere blev han indlagt akut, fordi hans knæ hævede op, og han blev ramt af feber. Og nu er den gal igen. For nylig blev han indlagt, da knæet atter hævede.

- Der sker det, at jeg vågner op, har feber og kan slet ikke støtte på mit ben. Jeg havde lige smidt krykkerne, og alt gik godt. Jeg var begyndt på en god genoptræning på Nørrebro, og så vågner jeg op med feber og kuldeture og tænker, at jeg skal på akutafdelingen. De havde sagt, at hvis mit knæ hævede op som sidst, og det var det, så skulle jeg tage mod akutafdelingen. Det havde fem gange normal størrelse, forklarer Philip May til Ekstra Bladet.

Philip Mays knæ har fået en hård medfart i de seneste måneder. Foto: Privat

Tre måneder på penicillin

På hospitalet lød beskeden, at infektionstallene var for høje, og han skulle derfor have renset sit knæ igen. Den første melding var, at han skulle forblive indlagt indtil 25. juli, men da infektionstallene pludselig styrtdykkede, fik han i dag lov at forlade hospitalet.

- Lægerne siger, at jeg skal være på penicillin i tre måneder, så det er tilbage på krykkerne. Jeg må gerne støtte på benet, men jeg skal starte helt forfra med genoptræningen. Jeg er ved at blive sindssyg af det her, siger han og opsummerer:

- Jeg har været indlagt tre gange på et halvt år. Jeg blev opereret, da jeg kom hjem fra 'Divaer i Junglen' for at få et nyt korsbånd. Og så har jeg nu fået renset knæet to gange, så må vi håbe, at det er det.

Knæet blev ødelagt, efter Philip May sprang ud fra scenen i Imperial og landede uheldigt. Han måtte efterfølgende bæres væk. Foto: Anthon Unger

Ødelægger sommeren

Heldigvis er det nye korsbånd samt menisk intakt. Derfor kan han godt bøje knæet, men infektionstallene skal helt i bund. Og så venter en langsom genoptræning, der kan tage pippet fra selv den mest uduelige optimist.

- Jeg er ved at blive træt, for det ødelægger lidt min sommer. Jeg kommer ikke til Spanien alligevel, som jeg skulle have været her til august, hvor jeg skulle på roadtrip. Jeg kan hverken bade eller være på stranden. Jeg kan ikke rigtig nyde noget, og så ødelægger det bare mit humør. Jeg kan ikke de ting, jeg gerne vil, siger Philip May og fortsætter med et suk:

- Jeg bor på 3. sal og kan mærke det i knæet hver gang.

De mange problemer med knæet har også kostet på privatøkonomien. Philip May er en af de få realitystjerner, der har kunnet gøre reality til sin levevej. Men med et ødelagt knæ er det svært at lave tv.

- Jeg har været nødt til at sige nej til tv-jobs, fordi mit ben ikke har kunnet. Jeg skulle have lavet noget tv lige nu, men det kunne jeg ikke, fordi jeg blev indlagt. Det er noget lort, men jeg lytter bare til lægernes råd og følger det, de siger. Jeg kan ikke gøre så meget andet, slutter han af.

Philip May blev for alvor et kendt ansigt, da han i 2015 deltog i 'Paradise Hotel'. I 2017-udgaven var han med igen, og siden har han lavet programmer for Viafree - tilsat en enkelt afstikker til hovedkanalen TV3, hvor han i år vandt 'Divaer i Junglen'. Derudover var han i år vært på Reality Awards.