Indrømmer: Begik kæmpe bommert i brandert

Jonass Jensen fik en tatovering i fuldskab. Først dagen efter gik det op for ham, hvad der var sket. Se ham fortælle i videoen

'Paradise Hotel'-deltageren Jonass Jensen virker som den rolige og afbalancerede fyr i årets program.

Men også han har det med at dumme sig, når han får lidt for meget indenbords.

Det fortalte han, da han sammen med Casper Haugaard gæstede Ekstra Bladets tv-studie til en snak om programmet.

Her kunne Jonass Jensen berette om en brandert fra tiden, hvor han var guide på Rhodos, Grækenland, der blev foreviget på hans krop i form af en tatovering på højre lår.

- Vi var mega fulde og flyvende den aften, så vi skulle have en papirsflyver. Jeg kan egentlig ikke huske, hvordan den blev lavet, men jeg har fået nogle videoer tilsendt, sagde Jonass Jensen, som det kan ses i videoen over artiklen.

Overraskelse i badet

Det var først næste morgen, at han på smertefuld vis fandt ud af, hvad der var sket.

- Jeg kunne simpelthen ikke huske, jeg havde fået den lavet, så jeg vågnede om morgenen, gik ud i det varme bad, og så sved det pludselig bare pokkers meget på højre lår. Så havde jeg sgu en papirsflyver.

Det var hans kun anden tatovering, og den sidder stadig på kroppen. Derfor ville Ekstra Bladets reporter, Henrik Houlberg, gerne vide, hvordan man har det, når man opdager, at man har fået en tatovering, man ikke kan huske.

- Den er svær at forklare, det er nok ligesom, når man ser sig selv synge 'Holy Grail' på tv, lød svaret kækt tilbage.

Casper Haugaard kom da også sin ven til undsætning.

- Du har været flyvende lige siden, konstaterede han.

Se videoen over artiklen, hvor Jonass fortæller, at han ikke kan anbefale andre at gøre det samme. Og hør Casper fortælle om sine ferie-tatoveringer.

Hvis du ikke forstod Jonass' 'Holy Grail'-reference, så se med herunder: