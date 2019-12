Indrømmer stor løgn: Vi var nødt til det

Oliver Erngart og Anna Maria Seneca løj om, hvor de havde mødt hinanden. Til gengæld kører forholdet så godt, at de har droppet præventionen

'Love Island'-vinderen Oliver Erngart var klar i spyttet, da han blev interviewet af Ekstra Bladet tilbage i juni måned, og han glad kunne fortælle, at han havde fundet kærligheden påny.

- Vi har mødt hinanden gennem en fælles kammerat. Vi mødte faktisk hinanden i et fitnesscenter, og så har vi datet en del siden, sagde han.

Men som Ekstra Bladet tidligere har kunnet afsløre, er Oliver Erngart en del af castet i årets 'Paradise Hotel', og nu indrømmer den hårdtpumpede realitydeltager, at det var en løgn, han var nødt til at fyre af. Han og fruen, Anna Maria Senca, mødte nemlig hinanden et helt andet sted.

Det fortalte han ved snigpremieren på realityprogrammets 16. sæson.

- Det blev vi jo nødt til at sige. Vi kan jo ikke sige, at vi mødte hinanden i 'Paradise', fortalte Oliver Erngart.

Men I har mødt hinanden i 'Paradise'?

- Det har vi, ja.

Se interviewet med de to turtelduer i videoen over artiklen, hvor de afslører, hvad de faldt for ved hinanden og en mulig kommende familieforøgelse.

Den 16. sæson af 'Paradise Hotel' har premiere 1. januar og vises kun på Viaplay og Viafree.