Indrømmer: YouTube redder julemiddagen

Revy-veteranen Ulf Pilgaard er en traditionernes mand.

Det fortæller han, da Ekstra Bladet søndag møder ham til premieren på familiefilmen 'Julemandens datter 2- Jagten på Kong Vinters krystal', som han medvirker i.

- Jeg er dødgammeldags. Jeg har altid holdt helt traditionel jul, ovenikøbet med gåsesteg, siger han.

Siden Ulf Pilgaard mistede sin kone Gitte i 2016, er det da også ham, der er trukket i forklædet og har sørget for stegen og sovsen til familiens julemiddag.

- Heldigvis har man noget, der hedder YouTube, så man kan gå ind og se, hvordan man laver brune kartofler. Det går rigtig godt, siger han og tilføjer:

- Det har jeg faktisk brugt nogle gange, og så er der jo ti forskellige måder at lave det på.

'Snyder' coronaen

Nostalgisk

Netop julen er også omdrejningspunkt for filmen, hvor Ulf Pilgaard spiller sammen med blandt andre Mia Lyhne og Martin Buch.

For Ulf Pilgaard var arbejdet med filmen også en smule nostaligsk, fortæller han.

- Rent faktisk var det skidehamrende koldt, for nogle af optagelserne foregik i en gammel klædefabrik ovre i Bruunshåb, som ligger uden for Viborg, og der var ikke rigtig varme på, siger han og tilføjer:

- Samtidig var det for mit vedkommende også meget nostalgisk, fordi det var i Bruunshåb, at min far voksede op, og min farfar var førstelærer på skolen. Så det var meget mærkeligt at føle fortiden tæt på lige pludselig.

Ulf Pilgaard, der kan fejre sin 80-års fødselsdag 15. november, har foruden den aktuelle medvirken i filmen travlt med tv-optagelser og foredrag.

'Julemandens datter 2 - Jagten på Kong Vinters krystal' får premiere i biografen 12. november.

