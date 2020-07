Influencer i plakat-plagiat: Kan få store konsekvenser

Ekstra Bladet har spurgt ægteparret til, hvordan de forholder sig til de mulige sager, der kan være ved at bruge plakater, der allerede eksisterer i sine værker.

'Vi har heldigvis fået rigtig mange søde beskeder fra folk, der bakker op og ikke er i tvivl om, at det aldrig har været vores hensigt at snyde nogle. Lige så snart at vi blev gjort opmærksomme på, at vi muligvis lige skulle tjekke op på lovgivningen omkring plakaterne, tog vi dem væk fra vores sortiment og sendte dem til vores egen advokat med det samme, da vi selvfølgelig kun er interesseret i at holde os inden for lovens rammer.

Heldigvis tog vi plakaterne ned, nærmest hurtigere end de blev lagt op, så vi har endnu ikke nået at sælge nogle af dem. Selvom vores advokat mener, at der i tilfældet med raketplakaten ikke er tale om plagiat, er vi selvfølgelig ikke interesseret i, at træde nogle over tæerne. Derfor har vi valgt at tage dem af vores sortiment permanent, og lave nogle nye navneplakater uden at lade os inspirere for meget af andre.

Ift. Hvad jeg tænker omkring, at der muligvis kan komme en sag om erstatningskrav, hvis firmaer/kunstnere skulle vælge at gå videre med det, så er jeg ret fortrøstningsfuld, især efter at vi har snakket med vores egen advokat.

Vi mener selv at vi har taget ansvar ved at handle med det samme, og har endnu ikke hørt noget fra andre kunstnere, firmaer eller advokater. Så jeg betragter dette som en lektie, som jeg vil tage med når vi laver plakatdesigns fremadrettet', lyder det.

Det har ikke været muligt med et telefonisk interview.