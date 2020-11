Influencers tilbageholdt på stripklub: - Det er pisse pinligt

Der var tale om noget af en fest, da den københavnske stripklub 7th Heaven åbnede dørene efter klokken 22.00, hvor alt natteliv ellers skal holde lukket.

Politiet måtte derfor af sted til stedet, hvor de gav 73 mennesker en bøde på 2500 kr. hver samt en større bøde til ejeren af stedet.

Det fortæller politiet til Ekstra Bladet.

- Da vi kom frem diskoteket i Indre By i København festede 73 mennesker sammen, hvilket er helt uacceptabelt og i strid med forsamlingsforbuddet, der skal hindre spredning af covid-19, siger vicepolitiinspektør Rasmus Agerskov Schultz.

Politi lukkede fest: 73 på stripklub

Viser billeder på sociale medier

Nu kan Ekstra Bladet bekræfte, at der er tale om stripklubben 7th Heaven.

Her festede flere kendte influencere som Viktoria Fuglsang, Laura Glentemose og Elvira Pitzner. Det bekræfter deres sociale medier, hvor de har lagt billeder op fra stedet.

Den kendte diamantdatter har dog senere valgt at slette sine videoer fra stripklubben.

Hos Laura Glentemose, der har næsten 50.000 følgere, kan man se, at hun skriver, de to piger er blevet 'anholdt', og at de skal betale 6000 kr. til Mette F.

Der er dog tale om en tilbageholdelse fra politiet og ifølge oplysninger søndag, er der altså ikke tale om en bøde på 3000 kr. men 2500 kr.

Det var her festen blev afhold. 7th Heaven har dog ikke ønsket at kommentere. Foto: 7th Heaven

Chokerende oplevelse

Til Ekstra Bladet fortæller 19-årige Laura Glentemose, at det var en chokerende oplevelse at blive tilbageholdt af politiet.

- Jeg ved godt, at det er den risiko, man tager, når man gør sådan noget her. Jeg kan sige, at det var super hyggeligt, men rigtig dumt. Vi får det her tilbud om at komme med, og der er god stemning, så vi tager med derhen, fortæller influenceren, der netop havde fået fri fra arbejde, da hun blev tilbudt at komme med til festen.

Ifølge Laura Glentemose var der tale om en fest på stripklubben, hvor folk mest sad med dem, de allerede kendte fra tidligere på aften.

- Det var ikke sådan en dansefest, man sad mest med sine venner.

Da politiet kom, blev alle gennet ud af klubben.

- Der var de her to betjente dernede, hvor den ene så tager mig i hånden for at følge mig ud, og det er her, jeg tænker, at corona jo netop smitter, fortæller hun og fortsætter:

- Da jeg så kom ud stod der omkring 60 betjente, der stod klar for at få vores cpr-nummer og billede.

Bedre at holde åbent

Selvom det aldrig er rart at komme i kontakt med politiet på den måde, er Laura Glentemose dog indforstået med, at det er sådan reglerne er.

- Man må bare bide den bøde i sig. Men jeg mener, at det ville være bedre, hvis barer og caféer holdt åben til klokken 00.00, det er jo ikke sådan, at corona smitter mere efter klokken 22.00, og det er meget lettere for politiet at holde øje med folk, hvis de er samlet de steder. Fordi folk vil altid mødes. Så er det enten privat eller i et lokale, lyder det.

Influenceren har dog fået sig en lærestreg, og hun har da også tænkt sig at følge retningslinjerne i fremtiden.

- Jeg vil klart tænke mere over det, og jeg vil så tage de forholdsregler, fordi det er jo pisse pinligt at stå der med politiet og give sit cpr-nummer og billede, lyder det.

Ekstra Bladet har været i kontakt med en repræsentant for 7th Heaven, der ikke vil udtale sig om den ulovlige fest.

Siden 26. oktober har forsamlingsforbuddet i Danmark omfattet forsamlinger på flere end ti personer. Det udløser en bøde på 2500 kroner at bryde forsamlingsforbuddet.

For værtshuse, caféer eller barer, der bryder den regel, er bøden mindst 10.000 kroner. Siden 19. september har barer, caféer og restauranter i hele Danmark skullet lukke klokken 22.00, hvorefter ingen må sælge alkohol.

Ekstra Bladet har forsøgt at indhente kommentarer fra Elvira Pitzner og Viktoria Fuglsang, men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage.