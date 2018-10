Ingen vil betale 140 mio: Danske rigmænd brænder inde med luksusyacht

Millionerne fosser ud af rigmændene Kim Vibe-Petersens og Renè Sindlevs luksusyacht, Parsifal III.

Det 54 meter lange skib har været til salg i mere end et år, og det kniber med at finde købere, der vil diske op med de omkring 140 millioner kroner, der står på prisskiltet.

Hver dag, skibet ikke er udlejet for den halvanden million, det koster at chartre i en uge, ligger det til kajs med underskud, og derfor bliver de to rigmænd nødt til at holde skibets økonomi flydende med voluminøse saltvandsindsprøjtninger.

Sådan ser skibet ud fra luften. Foto: Privat

Den seneste i rækken tæller 1,1 million kroner og blev registreret i CVR-registeret for få dage siden. Dermed har rigmændene øget kapitalen i selskabet, der ejer yachten, med sammenlagt 13,4 millioner kroner siden midten af 2016.

Koster jo noget

Kim Vibe-Petersen, der i sin tid købte Parsifal III for så senere at sælge halvpart til Renè Sindlev, forklarer, at pengene går til lidt af hvert.

- Det koster jo noget at have den liggende der, når den ikke er solgt.

- Der er jo crew ombord, der er havnepenge, strøm, og de får også lidt at spise engang i mellem, hvis vi er flinke, ikke, siger Kim Vibe-Petersen og griner.

- Running costs, som man kalder det, tilføjer Kim Vibe-Petersen, der var lige ved at sætte tænderne i aftensmåltidet, inden Ekstra Bladet ringede.

Renè Sindlev, der her står med sin kone, Patrizia Manici, har tjent sine penge på at bygge smykkevirksomheden Pandora op i USA. Foto: SGP

Parsifal III ligger i skrivende stund til kajs i den billedskønne norditalienske havneby Imperia, der befinder sig omkring 50 kilometer i fugleflugt fra fyrstedømmet Monaco.

I forsøget på at få yachten solgt, reklamerer rigmændene for deres skib til yacht-shows, hvor andre ligesindede med mønt på lommen og en smag for fornem sejlads også dukker op.

Således er Imperia en strategisk placering, lader Kim Vibe-Petersen forstå.

- Det er tæt på Monaco, så hvis der kommer klienter... Den har også lige været på Monaco Yacht Show, forklarer han.

- Der kommer også et i Cannes og et i Sanremo. De findes hele tiden, siger Kim Vibe-Petersen, inden han ringer af for at få aftensmad.

Yacht splittede dem

Kim Vibe-Petersen og Renè Sindlev var gode venner, da de år tilbage valgte at drive Parsifal III sammen.

Siden kom de dog op at toppes over manglende millioner. Blandt andet mente Renè Sindlev, at Kim Vibe-Petersen havde benyttet skibet privat uden at betale en krone, selvom de på forhånd havde aftalt, at de skulle betale for privat brug.

Beskyldningerne resulterede i to voldgiftssager. Den første vandt Kim Vibe-Petersen, men det står endnu uklart, hvad udfaldet blev af den anden.