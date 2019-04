Ingversen får nyt job: Jeg har skullet øve mig

Joakim Ingversen har scoret sig et nyt tv-job i bedste sendetid.

Når den nye sæson af 'Hvem var det nu vi var' ruller over skærmen på DR1 fra 19. april, bliver det med den 31-årige vært i spidsen. Han overtager tjansen fra Jacob Riising, der efter 19 år i DR blev fyret i forbindelse med efterårets store sparerunde.

- Jeg glæder mig helt vildt. Jeg har altid selv set programmet, og jeg synes, det er fedt, at man selv får noget med, da det er en quiz, siger Joakim Ingversen i den pressemeddelelse, DR netop har sendt ud.

Ingversen var tidligere på året vært ved børnenes MGP, har tidligere været vært på 'Alle mod 1', 'Ultra Factor', 'Bingo Banko' og en lang række andre tv-programmer, der alle har haft en ret afslappet stil. I 'Hvem var det nu vi var' er tøjlerne lidt strammere, og det har krævet, at han har skullet kaste sig ud i en ny disciplin inde for tv-værts-verdenen.

- Det er første gang, jeg skal bruge en teleprompter (en skærm, værten læser op fra, red.), så det har jeg lige skullet øve mig på. Men det skal nok gå, siger Joakim Ingversen, der får nogle fine ord med på vejen fra underholdningsredaktør i DR, Jan Lagermand Lundme.

- Joakim er en utrolig dygtig og professionel vært. Han har igennem mange år vist sin passion for at fortælle historier. Jeg tror, alle kan huske den aften, hvor han som vikar for Sofie Linde, der lige havde født deres datter, vikarierede som vært på 'X Factor'-scenen. Siden da har han haft mange andre programmer som ankermand og har klaret dette til UG. Det er derfor helt oplagt, at han fortsætter som vært på 'Hvem var det nu vi var', siger han.

Der er sæsonpremiere på 'Hvem var det nu vi var' 19. april klokken 20 på DR1.