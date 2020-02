Internettet går amok: Nu kommenterer de kæresterygter

Aksel Kempf og Karen Marie Jeppesen er begge blevet kendte ansigter, efter de har medvirket i årets udgave af 'X Factor'. Mens Aksel nåede hele vejen til liveshows, måtte Karen Marie gå slukøret hjem, da hun ikke klarede sig videre fra den sidste og afgørende bootcamp.

Selvom de to ikke kommer til at stå i liveshows sammen, har de dog nået at opbygge en meget tæt relation til hinanden efter deres deltagelse i 'X Factor'.

Faktisk så tæt, at flere er begyndt at spekulere i, om de to er kærester, efter de flere gange har delt billeder i hinandens selskab på de sociale medier.

Aksel og Karen Marie er blevet rigtig gode venner, efter de begge har medvirket i 'X Factor'. Foto: Privat

Da Ekstra Bladet mødte Aksel til pressemøde på 'X Factor' forud for fredagens liveshows, satte han et par ord på sit forhold til Karen Marie.

Frustreret Blachman: - Vi har ikke engang knaldet

- Det er, fordi vi er skidegode venner, og vi bor begge på Fyn. Så derfor er vi meget sammen. Indtil jeg flyttede til København i forbindelse med 'X Factor', var vi faktisk sammen hele tiden, sagde Aksel med et smil.

- Fordi vi er så meget sammen, kommer der ting ind på en Snapchat eller Instagram-story, hvor det ligner ... en dreng og pige, der er meget sammen, så taler folk jo. Og det valgte vi så at tage pis på, fortalte han videre.

Derfor valgte de to at joke med, at de rent faktisk er kærester.

- Jeg lavede en spørgerunde (på Instagram, red.), og så spurgte folk, om vi var kærester. Så skrev Karen Marie 'ja' for sjov. Så gik det helt amok, sagde Aksel og tilføjede:

- Vi fik 700 spørgsmål fra folk, der spurgte, om vi mente det, og så skrev vi bare, at det gjorde vi, og at vi skulle giftes. Så gik det endnu mere amok. Men det var bare en joke, sagde Aksel, der ligeledes fortalte, at han slet ikke har tid til at fokusere på kæresteri i øjeblikket, fordi han har så travlt med forberedelser til 'X Factor'.

Den dårlige joke har da også fået Aksel til at tænke sig om en ekstra gang.

- Men der mærker man, at der er mange, der kigger med, og at der er mange, der pludselig kender en. For man er ikke vant til sådan noget. Så man skal virkelig lige tænke sig om og overveje, hvad man siger, sagde han og tilføjede:

- Det var jo bare en joke, man sagtens kunne have lavet til en fest til sine venner, men når der pludselig er 20.000, der følger med på en story, så går det ikke. Så skal man passe på, så det var en lille 'lesson'. Men når det så er sagt, så er vi bare virkelig gode venner, og vi kan godt lide hinanden, så det er skidegodt.

Karen Marie: - Jeg elsker ham Til Ekstra Bladet fortæller Karen Marie, at hun sætter rigtig stor pris på det venskab, hun og Aksel har opbygget. - Jeg er så taknemmelig over at have en fyr som Aksel i mit liv. Jeg elsker ham. Han er jo gået hen og er blevet min bedste ven, og det er sgu hårdt at være så langt fra hinanden under liveshows, så det bliver godt at se ham (forhåbentlig) hver fredag indtil finalen på den store scene fra tilskuerpladserne. Der er lidt tomt uden ham her på Fyn, siger hun til Ekstra Bladet.



- Jeg glæder mig for sindssygt til at se ham og Magnus på den store scene på fredag. Jeg ved, at de har arbejdet sindssygt hårdt, så det ville undre mig, hvis ikke de skulle gå videre, siger hun.

Karen Marie gik ikke videre til liveshows, men er blevet et godt venskab rigere. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Sofie Linde i stor tv-brøler

Af samme årsag kommer Karen Marie til at være en del af publikum fredag aften, når 'X Factor' sendes live for første gang klokken 20.00 på TV2 og TV2 Play.