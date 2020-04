Interview med kendispar kostede 119.000 kroner

Sundhedsstyrelsen har brugt 119.000 kroner på et interview med skuespillerinden Sus Wilkins og sangerinden Freja Kirk.

Det kan DR's 'Detektor' fortælle.

Det sponsorerede interview med kendisparret er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Soundvenue og mediebureauet IUM og er blevet bragt på musiksitet Soundvenue.

Interviewet er en del af Sundhedsstyrelsens strategi om at nå ud til den yngre målgrupper med budskaber om, at man skal huske at vaske hænder, holde afstand og nyse i ærmet.

Soundvenue har stillet deres platform til rådighed for det annoncerede indhold, oplyser Stine Flod Storgaard, chefkonsulent fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsesafdeling. Hun vil dog ikke til 'Detektor' uddybe, hvordan de 119.000 kroner er blevet fordelt mellem de involverede parter. Tilsyneladende har hverken Sus Wilkins eller Freja Kirk dog fået en bid af kagen for at være med.

'Vi har ikke fået nogen penge for at medvirke i interviewet,' skriver Sus Wilkins til 'Detektor'.

I et interviewet svarer parret på 12 spørgsmål om, hvordan coronapandemien har ændret deres liv. De havde for eksempel planlagt et bryllup, der skulle have fundet sted om fem måneder i Sydeuropa, hvilket nok kommer til at blive påvirket af coronapandemien.

Dyrt interview

Det er ikke første gang, at det er kommet frem, at Sundhedsstyrelsen bruger mange tusind kroner på annonceret indhold.

Torsdag kunne Ekstra Bladet fortælle, at to videointerview med direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm og tv-kendis Tine Gøtzsche kostede 135.000.

Enhedschef Niels Sandø kunne der fortælle, at Sundhedsstyrelsen faktisk fortrød de meget dyre videoer.

'Vi har afprøvet forskellige formater på sociale medier. De to små videoer, hvor Tine Gøtzsche interviewer Søren Brostrøm, fungerede slet ikke', skrev han blandt andet i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.