Intet nedslag i prisen: Sælger Hellerupvilla for 22,5 mio. kr.

Den islandske kunstner Olafur Eliasson og hans kone, kunsthistoriker Marianne Krogh, har siden april i år haft deres store Hellerup-villa fra 1905 sat til salg for 22,5 millioner kroner.

Boligen består af 13 værelser fordelt ud på 394 kvadratmeter.

Kæmpevillaen har været på markedet i 137 dage, men det har ikke fået ægteparret til at give et afslag på prisen ifølge Boliga.

Ifølge Tinglysningen skylder ægteparret kun 3,9 millioner kroner i villiaen. De har allerede købt en ny lejlighed til omkring 11 millioner kroner. Dermed står Olafur Eliasson og Marianne Krogh til at tjene omkring syv millioner kroner, når der er fundet en køber af kunstner-villaen.

Den islandske kunstner er især kendt for regnbuen på toppen af kunstmuseet ARoS i Aarhus. Regnbuen i farvet glas fungerer som vartegn for byen. Foto: Claus Bonnerup.

Kunstnervilla

Det er tydeligt, at det er to kunstinteresserede, der ejer boligen. Olafur Eliasson, der har designet den ikoniske regnbue på taget af kunstmuseet i Aarhus, ARoS, har nemlig også sat sine kunstneriske præg i den gamle villa.

Inden man overhovedet kommer ind i den store villa bliver man mødt af en hoveddør, hvor der er skåret en stor ugle ud i træet. Pejsen i det store arbejdsværelse har Olafur selv designet.

Trægelænderet på husets store trappe, og en specialdesignet rude i et af husets vinduer, er begge blevet installeret af det kreative ægtepar. Alt nyt er bygget eller nøje udvalgt til at passe ind i det organiske hjem.

Ude i haven er der en stor samling af træer. 17 af disse har Marianne Krogh og Olafur Eliasson hentet nede i Tyskland. Dette gjorde de for at få det helt rigtige eventyrlige udtryk i den store have.

De mange træer er blevet genplantet i deres fulde størrelse i Helleruphaven. Der er et underjordisk vandingsanlæg til træerne, så de havde bedre mulighed for at overleve genplatningen.

Olafue Eliasson har bidraget med udsmykning til Frederik VIIIs palæ, hvor kronprinsparret i dag bor. Foto: Jens Dresling

Mulighed for erhverv

Ifølge ejendomsmægler Ivan Eltoft Nielsen, så er villaen perfekt, hvis man ønsker at have klinik, kontor eller andet liberalt erhverv i forbindelse med den store Hellerup-villa.

Der er nemlig mulighed for at adskille privat og erhverv med egne indgange.

Man kan se hele huset hos ejendomsmægler Ivan Eltoft Nielsen her.

