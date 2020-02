Irina og Morten indrømmer: Tror der findes aliens

Findes der også menneskelige kræfter uden for den virkelige verden?

Svaret er klart, hvis du spørger Irina og Morten fra realityprogrammet 'The Olsens'.

De indrømmer begge, at de tror på noget helt ekstraordinært uden for den virkelige verden.

Således lægger både Irina og Morten kortene på bordet og deler deres vilde tanker. Det gør de i det fjerde afsnit af programmet, der bliver tilgængeligt torsdag.

- Jeg mener, det er sundt for alle mennesker at tro på, der er mere mellem himmel og jord, for så udvikler vi os også som menneskelighed. Jeg ved godt, de kommer til at sige, at jeg er skør, men så må folk sige, jeg er skør. Jeg er da ligeglad. For jeg tror på, at der findes aliens. Selvfølgelig gør der det, og det er sådan verden er bygget, siger Morten undervejs i programmet.

Sammenligner med Jesus

Irina og Morten kan dog ikke forstå, hvorfor folk synes, det er skørt at tro på aliens.

- Der er jo nogle, som synes, det er skørt, så snart man tro på mere end bare 'The Human Kind'. Det er ligeså skørt at tro på, at Jesus eksisterer et sted deroppe, siger Irina, inden hun bliver afbrudt af en grinende Morten, der retter en smule på hende.

HUSK du kan se 'The Olsens' på Dplay.