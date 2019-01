Irina skal møde verdensstjerne: - Jeg vil hellere møde hendes mor

Tag ikke fejl! Læbestiften sidder perfekt, øjenvipperne er tunge af mascara og det røde på kinder sidder, som det skal. Men 32-årige Irina Olsen er andet end en sminkedukke. Hun er benhård forretningskvinde, der hele tiden er på udkig efter, hvordan hun sælger sig selv som brand bedst muligt.

Youtube, Instagram og bloggen er hendes levevej. En vej, der hele tiden skal plejes med nye tiltag og spændende indhold til de tusindvis af følgere, der troligt følger med i Irina Olsens liv.

De seneste dage har der været spekuleret heftigt i, hvad det er for en rejse, Irina snart skal på, hvor hun skal møde en ganske særlig person.

Mange har gættet på, at det Kim Kardashian, den danske influencer skal mødes med.

- Og de har gættet rigtig, afslører Irina Olsen overfor Ekstra Bladet uden dog at virke synderligt begenstret.

- Jeg bliver ikke starstruck, det kan jeg godt love. Jeg har ikke den følelse. Men jeg kan blive fascineret af mennesker, og jeg er faktisk mere fascineret af hendes mor, Kris. Hende gad jeg virkelig godt bruge en hel dag med for at se, hvordan hun arbejder. Hele forretningsdelen af det, siger Irina Olsen.

Men Irina må 'nøjes' med datteren, hvis business bliver styret af Kris Jenner.

Det er i forbindelse med et makeup-event, at den danske blogger har fået mulighed for at møde Kim Kardashian.

- Kims team er fantastisk. Jeg er mere fascineret af hendes styling end af hende som person, og det derfor jeg tager derover. Hele hendes team kommer og jeg føler, at jeg virkelig kan blive inspireret af måde, de gør tingene på, fortæller hun.

Det er Mario Dedivanovic, der står bag Kim Kardashians look, der holder det event, Irina Olsen skal med til.

Billetterne til den såkaldte masterclass koster ifølge eventets hjemmesiden fra 1699.95 dollars til 299.95 dollars. Det er den dyreste billet, der også indbefatter et møde med Kardashian, danskeren har fået fingre i.

- Der er ikke så mange af de billetter, så da jeg fik mulighed for at købe en, slog jeg til, siger Irina Olsen om eventyret til godt 11.000 danske kroner.

Det er 9. februar, at Irina Olsen skal møde superkendissen og makeup-ikonet i Los Angeles.

