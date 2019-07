Iskold luft: Tv-par går fra hinanden

Jonas Gauhl Bentsen og Simone Frederiksen kendt fra 'Ex on the Beach' er gået fra hinanden

Kærligheden blomstrede mellem Simone Frederiksen og Jonas Gauhl Bentsen, da de begge deltog i sidste sæson af realityprogrammet 'Ex on the Beach', og efter de vendte hjem til Danmark blev de sågar kærester.

Men her et par måneder efter er kærligheden mellem de to bristet.

Det bekræfter parret over for Ekstra Bladet.

Ifølge 29-årige Jonas Gaul Bentsen valgte han at slå op med Simone Frederiksen, fordi hun ikke investerede nok tid i deres forhold.

- Jeg slog op for en uges tid siden og efter et par dage, forsøgte vi at give det en chance til. Jeg følte ikke, at hun prioriterede forholdet. Er man sammen, er man sammen, og så er det dét, man prioriterer, men jeg følte lidt, at jeg var en belastning, siger han og fortsætter:

- Jeg elsker hende, det gør jeg. Men jeg har ikke lyst til at være i et forhold, hvor jeg hele tiden skal brokke mig over de samme ting og ikke føle, at jeg bliver hørt. Så jeg blev nødt til at sige stop. Jeg har følt mig brugt, og jeg tror derfor heller ikke, at vi kommer til at finde sammen igen.

Helt i kulkælderen: - Det er noget lort lige nu

Jonas Gaul Bentsen er tydeligt påvirket af bruddet, selvom det er ham, der har taget valget om at gøre det forbi.

- Jeg forsøger at tage det med oprejst pande. Men jeg har været meget berørt, og selvfølgelig går det mig på, siger Jonas Gaul Bentsen og fortæller derudover, at han snart tager på en længere vandretur med en ven for at få tankerne lidt på afstand fra bruddet.

Simone Frederiksen er ked af, at det er endt galt mellem hende og Jonas Gaul Bentsen. Foto: Mogens Flindt

Fik ikke nok tid

Til Ekstra Bladet fortæller Simone Frederiksen, at hun - set i bakspejlet - ikke har prioriteret at finde nok tid til Jonas Gaul Bentsen.

- Livet er bare lidt noget andet, når man kommer hjem fra 'Ex on the Beach'. Jeg arbejder meget, og det har jeg gået meget op i, og det gør jeg stadig. Jonas er i gang med at uddanne sig til personlig træner og har ikke haft noget arbejde, og derfor kan det godt virke som om, at jeg bruger rigtig meget tid på mit arbejde. Det gør jeg også, og samtidig har jeg skullet flytte og skrive fagopave. Så jeg har nok prioriteret min tid forkert. Det har medført en masse diskussioner og uoverensstemmelser, siger 22-årige Simone Frederiksen.

Efter lynbrud: Dansk kendispar flirter igen

Hun er stadig meget påvirket af bruddet her et par dage efter.

- Det er lidt svært at komme videre fra det. Jeg har det ikke særlig godt. Det er der ingen tvivl om. Men når det er sagt, så er jeg en person, som, når jeg går i mit 'survival mode', så prøver jeg at lukke fuldstændig af, fordi jeg til tider har svært ved at være i situationer, der er hårde, siger hun.

Ikke på talefod

Ifølge realitybaben er hun og ekskæresten slet ikke på talefod lige nu.

- Det er fuldstændig kaos. Vi taler slet ikke sammen. På grund af de her uoverensstemmelser har der været kold luft. Jonas er virkelig, virkelig gal på mig, og jeg tror måske ikke, at vi bliver venner igen. Det er jeg rigtig ked af, siger hun og fortsætter:

- Jeg er meget rundt på gulvet lige nu, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad jeg føler. Jeg håber, at vi på sigt kan blive gode venner. Jeg tror ikke, jeg kan gøre mere. Jeg er ked af, at det er endt sådan her. Det fylder sindssygt meget lige nu. Det gør mig ked af det, for han er i bund og grund en rigtig god fyr. Jeg har intet ondt at sige om han. Det har jeg ikke, og jeg er ked af, at det skal ende på den her måde, understreger hun.

Det så du ikke i 'Paradise'-finalen: Jeg tænkte bare fuck!