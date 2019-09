Iskold luft: - Vi taler slet ikke sammen

Oliver Bjerrehuus og ekskæresten Gunnvør Dalsgaard, der blandt andet er kendt fra realityprogrammet 'Forsidefruer', har tre børn sammen, men det er efterhånden også det eneste, de har til fælles.

I hvert fald hvis du spørger den tidligere model Oliver Bjerrehuus.

I det nye talkshow 'Kaffe og kage, frem og tilbage', som kan ses på Pixel.tv., åbner han op om forholdet til ekskæresten.

- Vi er desværre så uenige om alt, som man kan blive. Der er ikke den store kommunikation, siger han henvendt til tv-værten Thomas Bense, der står bag talkshowet, og fortsætter:

- Vi taler slet ikke sammen, og nu er det egentlig meget fint. Vi kan desværre ikke tale om tingene, og det er vores forbandelse, fortsætter han.

Frygter ikke fiasko

I programmet fortæller Oliver Bjerrehuus dog, at hans kærlighed til ekskæresten Gunnvør ikke er forsvundet - trods deres uenigheder.

- Kærligheden sluttede ikke for mit vedkommende. Det fungerede bare ikke, siger han.

Gunnvør Dalsgaard mener ikke, at hun og Oliver Bjerrehuus ikke kan kommunikere med hinanden. Foto: Olivia Loftlund

Kan ikke kende det

Til Ekstra Bladet forklarer Gunnvør Dalsgaard, at hun ikke er enig i Oliver Bjerrehuus' udlægning af, at de slet ikke kan tale sammen.

- Det ville være skønt, hvis han kunne lave noget fjernsyn, der ikke handlede om mig, for det gavner ikke vores forhold. Jeg kan ikke genkende det, han siger. Det, vi har tilfælles i dag, er vores skønne børn. Vi kan kommunikere om dem. Vi forsøger at løse tingene som forældre, siger hun til Ekstra Bladet.

Ifølge forsidefruen forsøger de at skubbe deres uenigheder til side for børnenes skyld.

- Vi har en fortid sammen, og for børnenes skyld skal vi forsøge at værne om den, og vi har en fremtid i forhold til at tage os godt af vores børn.

- Så du er heller ikke helt enig i, at I er uenige om alt?

- Nej. Vi er enige om, at vi har en fælles kærlighed til vores tre børn, og at de skal sendes godt videre på deres rejse. Det er ikke altid lige nemt. Der er ting, vi er uenige om. Men vi har tre børn, som trives fantastisk. Så helt galt er det jo heller ikke, og vi har en fælles drøm om, at de her tre børn skal have det godt.

Tidligere har det været fremme i medierne, at Oliver Bjerrehuus i længere perioder ikke har set de tre børn, fordi han har haft problemer med alkohol og stoffer.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en uddybende kommentar fra Oliver Bjerrehuus.