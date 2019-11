JA, vi er kærester

Bubber afslører: Har gjort barnepigen gravid

- Du kommer til at savne mig.

Sådan lød det fra Katja Acker i aftenens afsnit af DR-programmet 'Øen - en ny begyndelse'. Den fynske sygeplejerske var taget alene på tur på den øde ø kun med Jacob Møller og havde efterladt de 11 resterende deltagere tilbage i lejren.

De 30 dage på øen nærmer sig sin afslutning, og man skal være mere end almindelig blind som seer, hvis man ikke har opdaget, at netop Katja og Jacob har fået et godt øje til hinanden under deres ophold.

Jacob og Katja på romantisk ø-date. Foto: DR

De to turtelduer havde ikke været i bad i knap en måned, og deres tænder havde hverken mødt en tandbørste eller en stribe Colgate, siden de blev sat i land på øen i Stillehavet, da de tog på date. Derfor udviklede deres tosomhed på stranden sig ikke til mere end et kram og et hurtigt kys.

Siden er der til gengæld sket ting og sager mellem Katja Acker og Jacob Møller.

- Vi er blevet kærester, siger han glad til Ekstra Bladet.

Jacob Møller fortæller, at de på øen havde stor sympati for hinanden, men om det skulle blive til mere, vidste de ikke.

- Man kan sige, at den slags nærhed ikke lige er øverst i behovspyramiden sådan et sted, men det er tryghed. Katja frøs meget derude og jeg havde det herrevarmt. Så til at begynde med skulle jeg 'bare' varme hende og give hende lidt tryghed, griner Jacob Møller.

Se også: 'Øen'-deltager åbner op: - Ville ikke ønske det for min værste fjende

Især om aftenen frøs Katja Acker, og som dagene gik, så Jacob Møller frem til, at mørket faldt på og temperaturerne på tropeøen faldt.

- I løbet af dagen handlede det meget om at overleve, men om aftenen glædede jeg mig lidt til, at hun frøs, indrømmer han.

39-årige Jacob Møller er fotograf og filmede mange af oplevelserne på 'Øen'. Foto: DR

At Jacob Møller også havde lyst til at varme Katja Acker efter afslutningen på tv-programmet, var han ikke i tvivl om.

- Katja havde fødselsdag dagen efter, vi kom hjem. Jeg gav hende nogle gavekort til oplevelser i København, så vi kunne ses. Jeg kunne ikke finde andet end julekort, men det var lige meget, siger han og fortsætter.

- Vi har det sjovt, når vi er sammen. Vi griner næsten hele tiden. Jeg er så tosset med hendes personlighed. Jeg har ikke mødt mange kvinder, der kan måle sig med hende. Hendes humør smitter, og hun er bare så sej.

- Hun har en kæmpe forståelse for andre menensker. Det, synes jeg, er en fantastisk egenskab, siger Jacob Møller, der for alvor fik scoret Katja på årets Roskilde Festival.

Se også: Det vidste du måske ikke? 'Øen'-deltager er søster til ’Robinson’-finalist

Han bor stadig i København, mens Katja er fra Odense.

- Vi får det til at fungere. Det er selvfølgelig lidt dyrt med broen, men den drømmer vi om bliver gratis at køre over. Ellers klarer vi det med planlægning, og vi ses så ofte, det kan lade sig gøre, siger Jacob Møller.

Trods afstanden mellem dem, synes han, at deres forhold fungerer noget nær perfekt, og måske er det meget godt, at han også har lidt tid til sig selv og til at vænne sig til at have en kæreste.

- Jeg har været single i mange år og har haft svært ved at binde mig og give nogen en chance, men ude på øen var vi tvunget til at give hinanden 30 dage.

- Katja og jeg kender hinandens ydersider. Vi har set hinanden pressede uden at have været i bad og sådan nogle ting. Vi kender hinanden godt og jeg er virkelig vild med hende, siger han glad.

Jacob Møller og Katja Acker har været kærester siden sommeren. Privatfoto: Jacob Møller

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Farvel til job og lejlighed: - Nu skal jeg på eventyr

Ud over at have fået en kæreste med hjem fra sin deltagelse i 'Øen - en ny begyndelse' har 29-årige Katja Acker også udsigt til at få et fuldstændigt nyt liv. Efter hjemkomsten til Danmark har den kønne fynbo truffet en række drastiske beslutninger, som de færreste tør.

- Jeg sagt både min lejlighed og mit job op. Jeg har sidste arbejdsdag 20. december. Så er det slut og så skal jeg på eventyr med Jacob, siger Katja Acker.

Efter tv-optagelserne kunne hun mærke, at der skulle ske nogle mærkbare ændringer i hendes liv.

- Jeg startede med at gå ned i tid, men nu har jeg altså taget skridtet fuldt ud. Jeg har altid haft en stor drøm om at opleve verden, og nu har jeg en, der gerne vil opleve den med mig, siger hun og henviser til Jacob Møller.

Deres plan er, at der ikke rigtigt er så mange planer. Det eneste, der ligger fast er, at de skal have investeret i en autocamper, som skal være deres nye hjem.

- Vi kommer til at leve fra dag til dag. Det savner jeg - det der med at tage det, som det kommer. Det er virkelig noget, 'Øen' har sat gang i, siger hun.

Katja Acker er uddannet sygeplejerske og kom også i sving på deres tur på den øde ø. Foto: DR

Første stop på deres eventyr bliver Østrig. Her vil de gerne holde nytår i Alperne. Derefter sætter de kursen mod Spanien.

- Det bliver et helt nyt liv uden alle de faste rammer, jeg kender. Jeg håber, at det giver ro og livsglæde, siger Katja Acker.

Hvordan det hele skal hænge sammen økonomisk, tager hun helt afslappet. Det er ligesom det, der er hele pointen i det.

- Vi tager det, som det kommer. Hvis vi ikke har penge, må jeg jo vaske op et sted. Jacob kan måske arbejde lidt som fotograf undervejs og jeg tager da også mit eksamensbevis med, hvis vi finder på at blive et sted lidt længere tid, siger Katja Acker og understreger, at penge ikke kommer til at sætte en stopper for deres drømme.

- De økonomiske rammer har tidligere begrænset mig, men nu har jeg virkelig lært, at det hele ikke behøver at været så stort og fancy. Vores lille sneglehus-lignende hjem er nok for os, fastslår hun.