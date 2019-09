Jackie Navarro har født

I januar 2018 fortalte tv-fruen, 32-årige Jackie Navarro, at hun og manden Niels Borger Rasmussens ægteskab efter otte år nu var nået til vejs ende.

Ikke mange måneder senere stod Jackie Navarro frem med en ny kæreste, Rasmus Møller, som hun nu er blevet forælder sammen med.

Jackie og kæresten Rasmus er netop blevet forældre sammen for første gang. Foto: Mogens Flindt

Jackie blev indlagt på Nordsjællands Hospital søndag morgen, hvor hun blev sat i gang. Det skrev hun i en sms til Ekstra Bladet søndag formiddag. 13 timer senere kom den lille pige til verden, og Jackie er nu mor til fire.

- Vi har det dejligt. Vi er trætte efter 13 timer, men jeg fik for første gang smertestillende, så det var fantastisk at være en del af fødslen, siger Jackie i dag til Ekstra Bladet.

Datteren klarede det også godt, og det nybagte forældrepar er lykkelige for deres nye, lille familiemedlem.

- Hun er helt, som hun skal være. Sund og bare lækker, siger Jackie og tilføjer, at hun selv klarede det godt med god hjælp fra jordemoderen, som roste hende.

'Velkommen til verden, Chloé Valentina. Hun var ikke meget for at komme til verden. 13 timer fra start til slut. Fantastisk fødsel og hendes dejlige far var mega støttende og kærlig. Selv det var en oplevelse også at se Rasmus blive far for første gang. Hun er helt perfekt. 2920 gram, 50 cm og alt er som det skal være', skriver Jackie på Instagram.

Jackie har har tre børn sammen med eksmanden; Theodor, Victor og Cherie.

