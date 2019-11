Jakob og Silas vinder 'Vild med dans'

Jakob Fauerby og Silas Holst vinder 'Vild med dans' 2019.

Det stod klart, efter 12 ugers benhård dansekonkurrence fredag aften kulminerede i et brag af en finale i Forum Horsens.

Den afgørende dyst stod mellem Jakob Fauerby og Silas Holst, Christopher Læssø og Karina Frimodt samt Coco O. og Morten Kjeldgaard, men det blev altså førstnævnte, der løb med sejren.

Det er første gang i verdenshistorien, at et par af samme køn vinder 'Vild med dans'.

Afgørelsen fandt sted foran 2800 ellevilde publikummer, der var kommet fra nær og fjern for at se deres favoritpar i kød og blod.

Historisk finale

Det var på flere måder en historisk aften i 'Vild med dans'-regi.

For det første er Jakob Fauerby og Silas Holst det første par af samme køn i verdenshistorien, der kan kalde sig 'Vild med dans'-vindere.

Det er tidligere sket, at et par af samme køn har ramt finalen i udlandet, men ingen har før formået at tage førstepladsen.

Karina Frimodt havde også chancen for at skrive personlig historie med sin første sejr nogensinde, men måtte altså se sig forbigået i endnu en finale.

Nu er samtlige deltagere - vindere som tabere - draget videre til det store 'Vild med dans'-afterparty, hvor Ekstra Bladet selvfølgelig også vil være på pletten.

