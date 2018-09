Jamen er det ikke...? Ekskonen mødte op til von Triers store aften

Lars von Trier holdt gallapremiere på sin nye film, 'The House that Jack Built', og her løb ekskonen med al opmærksomheden

Både danske og internationale stjerner havde meldt deres ankomst på den røde løber til gallapremieren på Lars von Triers nye film, gyseren 'The House that Jack Built', der har Hollywood-skuespilleren Matt Dillon i hovedrollen.

Men det var nu hverken ham eller den excentriske instruktør selv, der løb med opmærksomheden i Imperial biografen i København onsdag aften.

Det var derimod von Triers ekskone Bente Frøge, som den 62-årige instruktør blev skilt fra under stort postyr for tre år siden, da hans daværende elskerinde - og nuværende kæreste og samarbejdspartner - norske Jenle Hallund, udgav en nøgleroman, der angiveligt afslørede deres affære.

- Jamen... Er det ikke...? spurgte de mange fremmødte journalister og fotografer hinanden. Og jo. Det var det.

Bente Frøge selv fandt det ingenlunde underligt, at hun var mødt op for at hylde sin eks.

- Jeg har været gift med manden i 21 år. Vi er rigtig gode venner, og det vil vi altid være. Vi skal ikke være gift med hinanden, men vi har børn sammen og er som en stor familie, slog hun fast.

Hun jokede endda med, at hun da selvfølgelig godt kan lide gysere, for 'jeg var jo gift med Lars i 21 år'.

53-årige Bente Frøge havde taget diskostøvlerne på til eksmandens store aften. Foto: Mogens Flindt

FEDT at være single

Bente Frøge var klasselærer for von Triers ældste datter, da de fandt sammen, men har det seneste halvandet år arbejdet som konsulent for udsatte unge.

- Det er det mest meningsfyldte, jeg har gjort i mit liv. Så jeg har fået et helt nyt liv som 'independant' - og det er FEDT at være single, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl, konstaterede hun med et grin.

- Jeg er kommet om på den anden side. Jeg har været så ked af det, men det er rigtigt, dét, man altid får at vide - nemlig at det er i kriserne, folk udvikler sig. Der er jo noget sandt i det. Man tænker: 'Jeg er blevet 53 år, og fuck, jeg er single', men jeg oplever jo en enorm glæde ved livet, forklarede hun til Ekstra Bladet.

- Du ser også godt ud...

- Jamen, jeg tror også, jeg har haft godt af at blive skilt. Og nu er det skønt, at vi kan være sammen om vores skønne børn. Og jeg er jo også sammen med hans kæreste. Jeg har det selv så godt, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvem han er kæreste med.

- Er det lidt et statement fra din side at møde op her i dag?

- Altså... Jeg er jo blevet inviteret, og jeg har det skidegodt med at være her, for Lars betyder rigtig meget for mig. Jeg har en enorm kærlighed til den mand, og det vil vi altid have til hinanden. Han er en del af min historie, og det har jeg det enormt godt med, sluttede hun.

Lars von Trier og Bente Frøge dannede par i 21 år. Her ses de til premieren på 'Melancholia' i Cannes. Foto: Thomas Sjørup

Pressen havde modtaget strenge instrukser om ikke at interviewe Lars von Trier til hans egen filmpremiere, men lidt sludrede han alligevel med fotograferne, som han instruerede i at tage billeder af hans franske medalje, som han netop har modtaget.

Se min medalje, lød det fra von Trier, der ellers havde frabedt sig enhver form for interview. Foto: Mogens Flindt

Instruktøren fulgtes ind til visningen af 'The House that Jack Built' i selskab med sin to hovedrolleindehavere, Sofie Gråbøl og Matt Dillon. Foto: Mogens Flindt

