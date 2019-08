Jan 'Pyrus' Linnebjerg dømt i retten

Skuespiller Jan Linnebjerg - kendt som den kække nisse Pyrus - fik ti dages betinget fængsel og en bøde for at køre med en promille på 1,13

19. maj 2018 satte skuespilleren Jan Linnebjerg sig bag rattet i en varebil og kørte en tur ud af Hillerødmotorvejen. Inden køreturen havde han indtaget spiritus.

Han blev snuppet med en promille på 1,13, og tirsdag måtte han i Retten i Lyngby stå til regnskab for spirituskørslen.

Det er anden gang, skuespilleren bliver taget i spirituskørsel.

I den aktuelle sag blev Linnebjerg snuppet i en razzia på vej hjem fra en sushi-restaurant, hvor han og konen havde fejret bryllupsdag.

Ifølge Linnebjerg drak han en stor fadøl og omkring ti centiliter sake på restauranten.

Anklagemyndigheden krævede den 59-årige skuespiller idømt en fængselsstraf på 10 dages fængsel - eventuelt betinget - samt frakendelse af kørekortet.

Tre års frakendelse

Han har tidligere fået en betinget frakendelse af kørekortet på tre år på grund af spirituskørsel, og det er i denne periode, han er blevet snuppet igen.

Dommer Carina Verup Simonsen valgte at følge anklagerens anmodning og idømte Linnebjerg 10 dages betinget fængsel og tre års frakendelse af kørekortet.

Linnebjerg valgte at modtage dommen, der også indebærer en tillægsbøde på 11.500 kroner.

Efter domsafsigelsen ønskede Linnebjerg ikke at tale med den fremmødte presse. Han valgte at haste ud i en bil og blev kørt væk med konen bag rattet.

Jan Linnebjerg erkendte allerede for mere end et år siden, at han har kørt bil i påvirket tilstand. I juli måned sidste år skrev han blandt andet følgende i et opslag på sin Facebook-profil.

'Jeg er ikke flov eller skammer mig ved at indrømme, at jeg er alkoholiker. Det er desværre en sygdom, der kommer snigende og er uhelbredelig, men der kan gøres noget ved den. Det at jeg har kørt bil i påvirket tilstand, det er utilgiveligt, og jeg lægger mig fladt ned og tager straffen. Heldigvis skete der ikke noget. Det takker jeg de højere magter for', skrev han blandt andet i dette opslag.

Siden har skuespilleren åbent fortalt om sin sygdom, alkoholisme.

- Det var aldrig meningen, at det skulle være en sensation, men jeg blev trængt op i et hjørne. Jeg er ikke på afvænning. Jeg er bare stoppet med at drikke, og det går fint, sagde han til Ekstra Bladet i september måned og tilføjede, at han aldrig har haft behov for at stå frem og fortælle offentligt om sine egne udfordringer.

Kæk nisse

Jan Linnebjerg blev for alvor kendt i Danmark, da han i 1994 første gang spillede nissen Pyrus i julekalenderen 'Alletiders jul'. Siden er det blevet til flere julekalendere og en film om den kække nisse, der i mange år har været skuespillerens levevej.

År efter år han har optrådt i storcentre og til julearrangementer som Pyrus i hele december. Men som snart 60-årig mener han, at det snart på være slut med at spille en nisse på 19.

- Jeg har levet fedt med ham og af ham. Jeg har skabt mig et liv, men jeg kan jo heller ikke blive ved i evigheder, sagde han i december til DRs kulturmagasin Gejst.

Sideløbende har Jan Linnebjerg drevet en golfbane i Ølstykke siden 2006.

